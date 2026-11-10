V Srbiji aretirali več kot 90 ljudi, med njimi visoke uradnike

Pridržali so tudi lastnika banke Alta Davorja Macuro , vojvodinskega pokrajinskega sekretarja za socialno politiko Predraga Vuletića , direktorja državnega hidrometeorološkega zavoda Jugoslava Nikolića , upravnika zapora Zabela Rodoljuba Rončevića in župana občine Inđija Marka Gašića.

Med aretiranimi so načelnik uprave kriminalistične policije Marko Kričak , načelnik službe za zatiranje kriminalitete Boško Sekulić , poveljnik specialne protiteroristične enote Igor Žmirić in še 17 policistov, je v ponedeljek ob sklicevanju na podatke notranjega ministrstva poročala srbska javna radiotelevizija RTS.

Profesor z beograjske pravne fakultete Goran Ilić je za RTS ocenil, da aretacije v zadnjih dneh kažejo na očitno in oprijemljivo depolitizacijo institucij.

Po njegovi oceni so pridržani povezani z do nedavnega vladajočo politično garnituro, ki si je v skoraj desetletju in pol podredila sodno vejo oblasti. Ob tem je poudaril, da aretacije same po sebi ne pomenijo krivde in da tudi za aretirane velja domneva nedolžnosti.

Srbska vrhovna državna tožilka Zagorka Dolovac je tri dni po volitvah, ki so potekale 25. oktobra, odredila nadzor nad delom vseh 87 tožilstev v državi. Posebna petčlanska komisija preverja predvsem primere, pri katerih obstajajo sumi političnega vplivanja na delo tožilstev, prikrivanja nepravilnosti ali privilegirane obravnave posameznikov, povezanih s prejšnjo oblastjo.

Kandidat Študentske liste Nemanja Đurić je ob začetku nadzora ocenil, da je volilna zmaga omogočila osvoboditev institucij političnih pritiskov. Napovedal je tudi možnost kazenskih ovadb zoper odgovorne tožilce, aretacij visokih državnih funkcionarjev in ponovnega odprtja doslej blokiranih preiskav.