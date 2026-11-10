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V Srbiji aretirali več kot 90 ljudi, med njimi visoke uradnike

Beograd, 10. 11. 2026 10.50 pred 40 minutami 2 min branja 10

Avtor:
STA Ne.M.
Srbska policija

V Srbiji so v dveh tednih po predčasnih parlamentarnih volitvah, na katerih je zmagala Študentska lista, zaradi suma različnih kaznivih dejanj po poročanju srbskih medijev aretirali več kot 90 ljudi. Med pridržanimi so visoki državni in policijski uradniki, predstavniki lokalnih oblasti ter direktorji javnih ustanov in podjetij.

Med aretiranimi so načelnik uprave kriminalistične policije Marko Kričak, načelnik službe za zatiranje kriminalitete Boško Sekulić, poveljnik specialne protiteroristične enote Igor Žmirić in še 17 policistov, je v ponedeljek ob sklicevanju na podatke notranjega ministrstva poročala srbska javna radiotelevizija RTS.

Pridržali so tudi lastnika banke Alta Davorja Macuro, vojvodinskega pokrajinskega sekretarja za socialno politiko Predraga Vuletića, direktorja državnega hidrometeorološkega zavoda Jugoslava Nikolića, upravnika zapora Zabela Rodoljuba Rončevića in župana občine Inđija Marka Gašića.

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Profesor z beograjske pravne fakultete Goran Ilić je za RTS ocenil, da aretacije v zadnjih dneh kažejo na očitno in oprijemljivo depolitizacijo institucij.

Po njegovi oceni so pridržani povezani z do nedavnega vladajočo politično garnituro, ki si je v skoraj desetletju in pol podredila sodno vejo oblasti. Ob tem je poudaril, da aretacije same po sebi ne pomenijo krivde in da tudi za aretirane velja domneva nedolžnosti.

Srbska vrhovna državna tožilka Zagorka Dolovac je tri dni po volitvah, ki so potekale 25. oktobra, odredila nadzor nad delom vseh 87 tožilstev v državi. Posebna petčlanska komisija preverja predvsem primere, pri katerih obstajajo sumi političnega vplivanja na delo tožilstev, prikrivanja nepravilnosti ali privilegirane obravnave posameznikov, povezanih s prejšnjo oblastjo.

Kandidat Študentske liste Nemanja Đurić je ob začetku nadzora ocenil, da je volilna zmaga omogočila osvoboditev institucij političnih pritiskov. Napovedal je tudi možnost kazenskih ovadb zoper odgovorne tožilce, aretacij visokih državnih funkcionarjev in ponovnega odprtja doslej blokiranih preiskav.

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KOMENTARJI10

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Joakim
10. 11. 2026 11.35
Študentska lista. Treba bo zaceti tudi nekaj delati. Če drzavljani ne bodo imeli nic od njihove vladavine, bodo leteli kot Vučič.
Odgovori
0 0
dule100
10. 11. 2026 11.25
Vlada, čakamo!
Odgovori
+1
3 2
macolagobec
10. 11. 2026 11.32
Točno, kaj Janša menca? V Romuniji zapirajo naše lopove, pri nas pa še vedno uživajo vso režimsko podporo. Ali to pomeni totalno IZDAJO volivcev, ki so pričakovali, da bo nova vlada naredila red ?!
Odgovori
+2
3 1
Omizje
10. 11. 2026 11.33
nered ne red
Odgovori
+0
1 1
kakorkoliže
10. 11. 2026 11.36
Zastonj čakate. Lopovi so med sabo dogovorjeni, da drug drugemu ne mešajo blato.
Odgovori
0 0
Dr Dre
10. 11. 2026 11.23
ŠTUDENTSKA LISTA.. Poglejmo herojstvo Srbskih Študentov.. Pri nas v 🇸🇮🇸🇮🇸🇮 pa spremljajo le svoje bogove na Tik Toku..
Odgovori
+2
3 1
Jimi1
10. 11. 2026 11.02
Kdaj se bo potrebna katarza zgodila v Butalah?
Odgovori
+4
5 1
kakorkoliže
10. 11. 2026 11.17
Ko se bo mladina uprla skorumpiranim birokratom in politikantom, ki jim kradejo prihodnost. Tudi pri nas pridejo na vrsto.
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+2
4 2
lokson
10. 11. 2026 11.24
Katera mladina. Kaj ta, katera spi do 12 in potem ne ve kaj bi sama s seboj.
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+3
3 0
vrzwta1
10. 11. 2026 11.27
Še dolgo ne... folk je poln dnarja. Dovolj velik javni ustroj z bajnimi plačami so si postavili, da ni potrebe po neki revoltih. Srednjega sloja pač ni več, reveži so pa še večji reveži (baje so si sami krivi...)
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+2
3 1
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