V Srbiji bodo na 30 voliščih ponovili glasovanje

Po nedeljskih volitvah, na katerih je slavila vladajoča Srbska napredna stranka (SNS), so domači in mednarodni opazovalci opozorili, da je imela SNS na njih sistematično prednost. Kot sporno so izpostavili vlogo srbskega predsednika in donedavnega vodje SNS Aleksandra Vučića, poročali pa so tudi o skupinskem glasovanju in kršitvah tajnosti glasovanja.

Opozicija pod vodstvom koalicije Srbija proti nasilju (SPN) je zato pozvala k protestom, ki so v ponedeljek in torek potekali pred stavbo Srbske državne volilne komisije (RIK). Vidna predstavnika opozicije Miroslav Aleksić in Marinika Tepić sta ob tem napovedala tudi gladovno stavko, pri kateri naj bi vztrajala do razveljavitve rezultatov volitev v Beogradu.