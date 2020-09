V Srbiji deček 'poučil' novinarko: Daj si masko na nos

"Proti koroni je treba nositi masko, da se ne okužiš. Daj si masko na nos," je deček odvrnil novinarki. Ta se mu je opravičila in mu povedala, da ima prav. Potem ga je vprašala še, ali morajo učenci držati medsebojno razdaljo, deček je pritrdil in stopil korak nazaj.

Prikupen video je hitro zakrožil po družbenih omrežjih, na Twitterju si ga je v uri po objavi ogledalo že skoraj 13 tisoč ljudi.

V Srbiji za osnovnošolce in srednješolce obvezno nošenje mask

Zaradi epidemioloških razmer je tudi v Srbiji novo šolsko leto za osnovnošolce in srednješolce organizirano pod posebnimi pogoji. V učilnicah je manj učencev, ki pa morajo upoštevati priporočene ukrepe v boju proti širjenju koronavirusa.

Srbski šolski minister Mladen Šarčević je dejal, da bodo v šolah zaradi izvajanja ukrepov okrepili dežurstvo, učenci bodo morali nositi maske in držati fizično distanco, učilnice pa bodo pogosteje razkuževali. Imunolog Srđa Janković je medtem poudaril, da ukrepi ne bodo učinkovali, če se jih bodo otroci držali le v šoli, v popoldanskem času pa se prosto družili."Če se bo stanje poslabšalo, ne bomo mogli oceniti, koliko je k temu prispevalo odprtje šol in kolikšen vpliv so imeli drugi dejavniki," je dejal Janković po poročanju srbskega novičarskega portala N1.