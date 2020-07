V Srbiji in BiH znova po več sto novih okužb s koronavirusom

V Srbiji so v zadnjih 24 urah opravili 7955 testiranj na novi koronavirus in potrdili 396 novih okužb. Skupaj se je v državi okužilo 20.894 ljudi. V zadnjem dnevu je za covidom-19 umrlo še 11 ljudi, vse skupaj pa 472. V bolnišnicah je trenutno 4735 ljudi s covidom-19, od tega jih je 187 na ventilatorju.

V Bosni in Hercegovini pa so ob približno 1400 testiranjih zabeležili 281 novih primerov okužbe, od tega 169 v Federaciji BiH. V tej entiteti so za covidom-19 umrli trije ljudje. Iz Republike srbske poročajo o 112 novih primerih okužbe in dveh smrtnih žrtvah covida-19, poročajo tuje tiskovne agencije. Vse skupaj se je doslej v državi okužilo več kot 8200 ljudi.

Največje žarišče okužb v BiH je trenutno Sarajevska županija, kjer so od sobote okužbo potrdili pri 78 ljudeh. Na območju prestolnice BiH je aktivno okuženih več kot 1100 ljudi, od tega jih je 55 v bolnišnicah.