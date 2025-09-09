Iz parka v Srbiji pobegnil bizon: 'Ne približujte se mu!'

Po poročanju srbskih medijev je pred tremi dnevi eden od bizonov v nacionalnem parku Fruška gora, ki se nahaja v bližini Novega Sada, uspel pobegniti iz ograjenega prostora parka, čuvaji pa si ga še vedno prizadevajo ujeti.

"Naš bizonski samec se je odločil pokazati, da ima svojo voljo, in že več dni ekipa čuvajev in strokovnjakov preizkuša različne strategije, da bi ga pripeljali domov. Toda naš junak vztrajno 'ne posluša' in uživa v svoji pustolovščini," piše v izjavi narodnega parka na Facebooku z naslovom Trmasti gospod bizon.