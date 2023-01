V Srbiji iz cisterne iztekal amonijak, 10 ljudi poiskalo zdravniško pomoč

Nesreča se je zgodila na parkirišču pred podjetjem Saga v naselju Topola. Policisti in gasilci so evakuirali vse prebivalce, ki živijo v bližini, in zavarovali območje. Medtem ko so se prebivalci lahko že vrnili v svoje domove, je območje nesreče še vedno zaprto za javnost, prav tako so na kraju še vedno prisotni policisti in gasilci, piše rts.rs.

"Ponoči so na kraj lokacije že poklicali tudi inšpektorje za varstvo okolja," je dejal državni sekretar na pristojnem ministrstvu Aleksandar Dujanović. Obenem je dodal, da so Inštitutu za rudarstvo in metalurgijo poslali poziv, naj po sanaciji v bližnji oklici še naprej izvajajo potrebne meritve. "Gre za amonijačno vodo, ki je manj nevarna od amonijaka, ne vemo pa, koliko jo je izteklo," je še povedal sekretar.