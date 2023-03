V Srbiji izbruh ošpic, potrdili že 43 primerov

V Srbiji se že od januarja soočajo z izbruhom ošpic, zato so poostrili epidemiološke razmere. Število okuženih narašča, zadnji primer so zabeležili v Srbiji, in sicer pri 14-mesečnem dojenčku. Do zdaj so ošpice potrdili pri 43 osebah v treh mestih – Smederevo, Novi Sad in Beograd. Največ primerov, 38, so zabeležili v Smederevu.

Na območju Novega Sada so potrdili dva primera, pri necepljenem otroku, starem 9 let, in pri osebi, stari 40 let. V Beogradu so ošpice najprej potrdili pri mami in štirimesečnem otroku, nato pa še pri 14-mesečnem otroku.

Sredi februarja so imeli izbruh ošpic v bližnjem avstrijskem Gradcu. Od začetka leta so zabeležili 30 primerov. Februar sicer velja za mesec, ko je okužb z ošpicami običajno več kot sicer. Zaradi pandemije covida-19 sicer v zadnjih letih ni bilo veliko primerov te bolezni. Zadnji večji izbruh ošpic so na avstrijskem Štajerskem zabeležili leta 2019, ko so potrdili 40 primerov te bolezni.