V Srbiji izginila dveletna deklica, v nalivu jo išče 300 ljudi, psi in dron

Iskanje dveletne deklice, ki je izginila v naselju Banjsko polje pri Boru v Srbiji, poteka že več ur. Išče jo približno 300 ljudi, na terenu pa so poleg policije tudi gasilci, prostovoljno reševalno društvo, krajani, njena družina in prijatelji, prav tako pa tudi za iskanje izurjeni psi, dron. Vendar pa iskanje otežuje tudi dež, poroča Net.hr , ki navaja srbski Blic .

Starši malčice so medtem z vsako minuto, ko je ne najdejo, vse bolj prestrašeni. Mati deklice je zaskrbljeno povedala, da je bila s sinom na Banjskem polju, ko je deklica izginila. "Nosila je vijolične hlače in olivno zeleno jakno, lase pa je imela spete. Odziva se na svoje ime, vendar je še majhna in ne govori," je dejala.

Povedala je tudi, da so nekateri dejali, da so malčico videli v bližini ene od stavb, a da je tam niso našli. Srbski mediji medtem poročajo, da so neuradno izvedeli, da je moški videl kako deklica hodi proti gozdu.