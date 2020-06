V Srbiji izredne razmere v 20 mestih in občinah zaradi poplav

Iz zahodne Srbije, ki so jo poplave najbolj prizadele, prihajajo novice o poplavljenih hišah, kmetijskih površinah in infrastrukturi, predvsem cestah. Ponekod je padlo tudi do 110 litrov dežja na kvadratni meter, kar je povzročilo naraščanje voda in izlivanje rek.

Zaradi poplav, ki so jih povzročile obilne padavine, so v 20 mestih in občinah v Srbiji razglasili izredne razmere. Evakuirali so 275 oseb, pogrešajo pa zakonca iz kraja Studenice, je danes povedal vodja sektorja za izredne razmere Predrag Marić. Dodal je, da se na vseh kriznih točkah stanje umirja ter da bodo začeli ocenjevati škodo.

icon-expand Poplave v Srbiji FOTO: AP

Marić je dejal, da so poplave poškodovale številne ceste ter da je prekinjen promet na več regionalnih in lokalnih cestah. Potrdil je, da pri sanaciji škode sodeluje tudi srbska vojska, ki ocenjuje možnosti za postavljanje pontonskih mostov tam, kjer so poplave porušile mostove. Reševalci domnevajo, da sta zakonca iz vasi Studenica nedaleč od Kraljeva utonila, medtem ko sta skušala zapustiti svojo hišo. Reševalci se zaradi visoke vode niso uspeli približati njuni hiši. Ko je to uspelo s pomočjo helikopterja pripadnikom posebne policijske enote srbske policije, v hiši niso našli nikogar, so pojasnili. Iz zahodne Srbije, ki so jo poplave najbolj prizadele, prihajajo novice o poplavljenih hišah, kmetijskih površinah in infrastrukturi, predvsem cestah. Ponekod je padlo tudi do 110 litrov dežja na kvadratni meter, kar je povzročilo naraščanje voda in izlivanje rek, so poročali.

icon-expand Poplave v Srbiji FOTO: AP