V Srbiji izredne razmere v 37 krajih: voda zaprla ceste in odnesla mostove

Iz Srbije poročajo o obilnih padavinah in posledičnem poplavljanju rek in potokov. V 37 mestih in občinah so zaradi poplav razglasili izredne razmere. Deroča voda je odnesla most pri Kragujevcu, nekateri kraji so skoraj povsem odrezani od sveta. Čez noč so z ogroženih območij evakuirali okoli 75 ljudi.

Obilno deževje, ki je v zadnjih dneh zajelo Srbijo, je povzročilo naraščanje in poplavljanje rek in potokov v osrednji in južni Srbiji. V Kragujevcu je zaradi močnega deževja poplavilo kletne prostore kirurškega bloka kliničnega centra ter okoli 100 hiš in dvorišč. V mestu in okolici so evakuirali 14 ljudi, med njimi tudi otroka. Vodja službe za izredne razmere v Kragujevcu Zoran Kočović je za lokalni portal InfoKG povedal, da žrtev ni bilo. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right O težavah zaradi padavin in poplav poročajo tudi iz mesta Kraljevo. Župan mesta in vodja tamkajšnjega štaba za izredne razmere Predrag Terzić je napovedal, da bodo danes razglasili izredne razmere. Voda je odnesla del mostu v kraju Adrani pri Kraljevu, s tem pa je prekinjena glavna magistralna povezava med Kraljevim in Čačkom. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Ponoči je bila prekinjena tudi stara cestna povezava do Čačka, tako da je bilo mesto praktično odrezano od preostalega sveta. Zdaj je sicer ta cesta znova prevozna, pišejo srbski mediji. V Novem Pazaru brez prestanka dežuje že več kot 24 ur, poplave pa so povzročile veliko škodo. Voda je vdrla v domove, dvorišča, delavnice in druge objekte. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke V Jagodini je reka Belica dosegla kritičen nivo, zato so za promet zaprli več cest in dva mostova. S težavami zaradi poplav se soočajo v okolici mest Valjevo in Aranđelovac, poplavilo je tudi Kruševac, pod vodo so Koceljeva, Aleksandrovac, Brus, Medveđa in Kuršumlija. Tudi iz Beograda so poročali o obilnih padavinah, med drugim je voda vdrla skozi streho glavne železniške postaje Prokop. Zaradi posledic padavin in poplav je Rdeči križ Srbije danes razposlal 6000 kilogramov paketov pomoči za ogrožena gospodinjstva v Jagodini, Rekovcu, Kruševcu, Kuršumliji, Svilajncu, Despotovcu in Sokobanji, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. V večjem delu države tudi za danes vremenoslovci napovedujejo obilne padavine, za jug države velja rdeče vremensko opozorilo. Obdobje obilnih padavin se je v Srbiji začelo konec maja. Sektor za izredne razmere notranjega ministrstva je od takrat po navedbah srbskih medijev po vsej državi posredoval 520-krat.