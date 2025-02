V Srbiji na šestošolki med poukom padel omet

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Marko, Luka in Miha so stavili, kdo ima večji penis. Prvi si ga je izmeril Marko in rekel: "Petindvajset centimetrov!" Naslednji si ga je izmeril Luka: "Trideset centimetrov!" je ponosno dejal. Nato si ga je izmeril še Miha in rekel: "Enajst centimetrov!" Marko in Luka sta se začela smejati:"Hi,hi,hi!", Miha se je pa oglasil: "Ne hi, ampak fi!"