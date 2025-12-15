Naslovnica
Tujina

V Srbiji naj bi kmalu ponovno uvedli obvezno služenje vojaškega roka

Beograd, 15. 12. 2025 11.16 pred 1 uro 2 min branja 46

Avtor:
K.H. STA
Srbska vojska

Srbija bo po napovedih predsednika Aleksandra Vučića kmalu uvedla obvezno služenje vojaškega roka, ki naj bi trajalo 75 dni. Zakonske podlage za ponovno uvedbo obveznega služenja vojaškega roka še ni, so pa srbske oblasti zanj namenile skoraj 90 milijonov evrov proračunskih sredstev v naslednjih treh letih.

Obvezno služenje vojaškega roka so v Srbiji ukinili v začetku leta 2011, pred njegovo ponovno uvedbo pa mora parlament sprejeti ustrezen zakon.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je minuli teden dejal, da bodo obvezno služenje vojaškega roka ponovno uvedli kmalu. "To bomo izvedli hitro. To leto se bo, če se ne motim, uvedel vojaški rok v trajanju 75 dni," je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug povedal za televizijo TV Prva.

Minister za obrambo Bratislav Gašić je pred tem v začetku meseca za državno radiotelevizijo RTS dejal, da so v zadnjem letu intenzivno delali na ustvarjanju pogojev za ponovno uvedbo obveznega služenja vojaškega rok in da so letos v ta namen obnovili že več kot 125 objektov.

Srbski vojaki
Srbski vojaki
FOTO: Shutterstock

Načrt državnega proračuna za naslednja tri leta predvideva, da bo Srbija za služenje vojaškega roka letno namenila 3,37 milijarde dinarjev oziroma nekaj manj kot 29 milijonov evrov, kar skupno nanese približno 87 milijonov evrov. V to niso vključeni stroški gradnje objektov in infrastrukture za vojsko, za kar so lani porabili 5,35 milijarde dinarjev oziroma 46 milijonov evrov, je po sprejetju proračuna za leto 2026 konec novembra pisal srbski portal Nova.

Da država razmišlja o uvedbi obveznega služenja vojaškega roka, ki bi trajalo 75 dni, je Vučić sicer dejal že lani, ko je kot vrhovni poveljnik in predsednik države podpisal soglasje za njegovo uvedbo. Takrat je pojasnil, da bi bilo obvezno za moške, ženske pa bi lahko služile prostovoljno. Načrt je, da bi vsako leto izurili okoli 20.000 nabornikov.

Srbska vojska
Srbska vojska
FOTO: Shutterstock

Obvezno služenje vojaškega roka so konec oktobra znova uvedli na Hrvaškem, kjer so ga ukinili z letom 2008. Vojaško usposabljanje tam bo trajalo dva meseca, prvi naborniki pa naj bi v vojašnice prispeli v začetku prihodnjega leta. Letno naj bi izurili 4000 nabornikov.

O uvedbi prostovoljnega služenja vojaškega roka medtem razmišljajo nekatere druge evropske države.

srbija obvezni vojaški rok vojska

KOMENTARJI46

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
xoxotox6
15. 12. 2025 12.37
to najbrž pomeni, da se bo pol osrednejga pašaluka spraznilo in bo končno slišat normalno muziko namesto okupatorskega bizantinsega cviljenja in zavijanja?????????
Odgovori
0 0
rogla
15. 12. 2025 12.19
Usposabljanje bi moralo trajati vsaj šest mesecev, od tega polovico v zimskem času.
Odgovori
+3
3 0
zajfa
15. 12. 2025 12.17
75 dni. To je čisto dovolj. Res da je to za našo mularijo danes kot 5 let, sploh če jim bodo prepovedali telefone. Pisale se bodo knjige, snemali filmi: 75 dni brez telefona - 8 oskarjev.
Odgovori
+3
3 0
peT99
15. 12. 2025 12.15
pametno. Vojna v evropi BO - vprašanje je samo kdaj. To je glede na geopolitično sitouacijo dejstvo.
Odgovori
+3
4 1
neradnik
15. 12. 2025 12.36
hlapć. eu dela na tem, da bo fajn Fsekalooo 😀
Odgovori
0 0
Dobruška vas -Đžema
15. 12. 2025 12.11
Bomo že kako
Odgovori
+1
1 0
zajfa
15. 12. 2025 12.02
Tudi pri nas bo treba, teh naših kvazi moških v pajkicah in s telefončkom in kifeljčkom v roki se ne da več gledati.
Odgovori
+10
11 1
Agartha enjoyer
15. 12. 2025 12.07
Naj prvo tak zakon za orožje dajo pri nas koker v ameriki da lahko kopujemo civilno orožje brez nadzora le prijavit vsak kos policijo po želji.
Odgovori
+6
8 2
Agartha enjoyer
15. 12. 2025 12.08
Ker policija bran mafijce in nobenmu nič ne smeš kljub groznjam ko boš pa počil srbina boš pa takoj 30 let dobil...
Odgovori
+8
10 2
Anonymus3579
15. 12. 2025 12.26
Takim kot si ti še jezik prepovedat, da ne boš koga užalil, za orožje si neuravnovešen...
Odgovori
-2
2 4
Bolfenk2
15. 12. 2025 11.58
Srbija je miroljubna država in v miroljubni državi obvezno služenje ni sporno, saj braniš domovino. Problem pa je obvezno služenje v Nato državi, kjer te pošljejo umreti za tuje interese in v tuje osvojalne vojne.
Odgovori
-7
5 12
marjanovic.drazen
15. 12. 2025 12.01
srbija je edina drzava ki je v sporu z vsemi sosednjimi drzavami in edina drzava juzno od Slovenije ki je kadarkoli napadla Slovenijo
Odgovori
+6
10 4
Agartha enjoyer
15. 12. 2025 12.01
Srbija je fasiostična država. Nevem od kje ti ideja o miroljubni srbiji poglej si mal kaj se dogaja v srbiji.
Odgovori
+7
11 4
neradnik
15. 12. 2025 12.04
enako velja za tvojo hr., @brat marjanović
Odgovori
-2
3 5
Anonymus3579
15. 12. 2025 12.19
Jaka hrvaška vojska je samo ko so starčki in otroci na nasprotni strani....
Odgovori
-3
1 4
Agartha enjoyer
15. 12. 2025 12.21
Tisto je bila ovčara tam so bili srbii jaki pred otroci in starčki.
Odgovori
+3
5 2
Anonymus3579
15. 12. 2025 12.24
Spomnimo se Jasenovca, napadali neoborožene kmete 🤮
Odgovori
-3
1 4
Agartha enjoyer
15. 12. 2025 12.25
Hahah me mom me dad haha moja babica je bila tudi v dahavem ker je za partizane zdravila vozila..
Odgovori
+2
4 2
Agartha enjoyer
15. 12. 2025 12.26
Dedek je bil pa partizan napad je bil pa na potomce partizanov. Iz strani cetnikov ki so z nemci sodelovali v ww2
Odgovori
+1
3 2
Anonymus3579
15. 12. 2025 12.27
Moj dedek je ustaše lovil po
Odgovori
-1
1 2
Anonymus3579
15. 12. 2025 12.28
Moj dedek je Ustaše lovil po Bleiburgu 🤣🤣🤣
Odgovori
+1
2 1
Agartha enjoyer
15. 12. 2025 12.29
A veš da moj po vojni tudi in tudi cetnike in vse ki so cez yugoslavijo pisal.
Odgovori
+1
2 1
Anonymus3579
15. 12. 2025 12.31
OZNA sve dozna...
Odgovori
0 0
Agartha enjoyer
15. 12. 2025 12.35
(:
Odgovori
0 0
AllSeeingEyeEU
15. 12. 2025 11.53
Edino pravilno. Tudi pri nas bi ga morali ponovno uvesti nazaj
Odgovori
+6
7 1
Agartha enjoyer
15. 12. 2025 11.50
V 90ih hrvati praktično niso imeli orožja pa so nateral srbe preko drine. Danes proizvajajo pogleg tega jim še eu sklad pošilja orožje.
Odgovori
+8
11 3
Agartha enjoyer
15. 12. 2025 11.50
Proizvajajo svoje*
Odgovori
+5
7 2
neradnik
15. 12. 2025 12.04
💸💸💸 z strani hlapć. eu
Odgovori
-2
2 4
Agartha enjoyer
15. 12. 2025 12.06
Sej ga tudi prodajajo HS prodikte kune smg in
Odgovori
+3
4 1
Agartha enjoyer
15. 12. 2025 12.06
VHS jurišne puške tudi v arabske države
Odgovori
+0
2 2
Anonymus3579
15. 12. 2025 12.20
Hrvaška je od Slovenije in Madžarske dobivala orožje da so lahko 18 letnike JLA napadli...
Odgovori
+3
3 0
neradnik
15. 12. 2025 12.21
slovenćki pa od hlapć. eu
Odgovori
+2
2 0
Agartha enjoyer
15. 12. 2025 11.48
Čemu so ga sploh ukinili? Jih preveč košta?
Odgovori
+9
10 1
Wolfman
15. 12. 2025 11.45
Se bojijo Hrvatov k hudič križa, ker Hrvati nabavljajo sodobne moderne tanke, helikopterje ter sodobna vojna letala! Vsi pa dobro vemo, čemu se Hrvati oborožujejo?
Odgovori
+8
11 3
Agartha enjoyer
15. 12. 2025 11.48
Za "svaki slučaj"
Odgovori
+9
10 1
Anonymus3579
15. 12. 2025 12.21
Oborožujejo se za drugo NDH...
Odgovori
+1
1 0
Buci in Bobo
15. 12. 2025 11.39
Srb je dober vojak.
Odgovori
-5
3 8
marjanovic.drazen
15. 12. 2025 12.02
srbi in italijani, izgubili vse vojne
Odgovori
+4
6 2
Anonymus3579
15. 12. 2025 12.30
Hrvati niso niti ene zmagal, še nevihta ne bi uspela če ne bi bilo amerike 🤣
Odgovori
+1
2 1
marjanovic.drazen
15. 12. 2025 11.39
Se bojijo pol manjse Hrvaske😂
Odgovori
+6
8 2
neradnik
15. 12. 2025 12.05
😅🤣😂😆😆😂🤣😅 ti se sam sebe bojiš
Odgovori
+0
1 1
Anonymus3579
15. 12. 2025 12.22
Starčke in otroke napadal...močna hrvaška vojska 🤣🤣🤣
Odgovori
+0
1 1
Artechh
15. 12. 2025 11.35
Ko bo veljalo za oba spola! Gremo še neko enakopravnost al kaj že
Odgovori
+7
7 0
but_the_ppl_are_retarded
15. 12. 2025 11.28
Super. Mi smo pa rekli, da bomo imeli proje. Pa jih imejmo.
Odgovori
+5
5 0
Badum Badum
15. 12. 2025 11.28
Zaradi Kaje Kallas ?
Odgovori
+3
7 4
Badum Badum
15. 12. 2025 11.28
Ali spet zaradi Hrvaške ?
Odgovori
+6
8 2
