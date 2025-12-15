V Srbiji naj bi kmalu ponovno uvedli obvezno služenje vojaškega roka

Obvezno služenje vojaškega roka so v Srbiji ukinili v začetku leta 2011, pred njegovo ponovno uvedbo pa mora parlament sprejeti ustrezen zakon.
Srbski predsednik Aleksandar Vučić je minuli teden dejal, da bodo obvezno služenje vojaškega roka ponovno uvedli kmalu. "To bomo izvedli hitro. To leto se bo, če se ne motim, uvedel vojaški rok v trajanju 75 dni," je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug povedal za televizijo TV Prva.
Minister za obrambo Bratislav Gašić je pred tem v začetku meseca za državno radiotelevizijo RTS dejal, da so v zadnjem letu intenzivno delali na ustvarjanju pogojev za ponovno uvedbo obveznega služenja vojaškega rok in da so letos v ta namen obnovili že več kot 125 objektov.
Načrt državnega proračuna za naslednja tri leta predvideva, da bo Srbija za služenje vojaškega roka letno namenila 3,37 milijarde dinarjev oziroma nekaj manj kot 29 milijonov evrov, kar skupno nanese približno 87 milijonov evrov. V to niso vključeni stroški gradnje objektov in infrastrukture za vojsko, za kar so lani porabili 5,35 milijarde dinarjev oziroma 46 milijonov evrov, je po sprejetju proračuna za leto 2026 konec novembra pisal srbski portal Nova.
Da država razmišlja o uvedbi obveznega služenja vojaškega roka, ki bi trajalo 75 dni, je Vučić sicer dejal že lani, ko je kot vrhovni poveljnik in predsednik države podpisal soglasje za njegovo uvedbo. Takrat je pojasnil, da bi bilo obvezno za moške, ženske pa bi lahko služile prostovoljno. Načrt je, da bi vsako leto izurili okoli 20.000 nabornikov.
Obvezno služenje vojaškega roka so konec oktobra znova uvedli na Hrvaškem, kjer so ga ukinili z letom 2008. Vojaško usposabljanje tam bo trajalo dva meseca, prvi naborniki pa naj bi v vojašnice prispeli v začetku prihodnjega leta. Letno naj bi izurili 4000 nabornikov.
O uvedbi prostovoljnega služenja vojaškega roka medtem razmišljajo nekatere druge evropske države.
