V Srbiji naj bi kmalu ponovno uvedli obvezno služenje vojaškega roka

Obvezno služenje vojaškega roka so v Srbiji ukinili v začetku leta 2011, pred njegovo ponovno uvedbo pa mora parlament sprejeti ustrezen zakon.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je minuli teden dejal, da bodo obvezno služenje vojaškega roka ponovno uvedli kmalu. "To bomo izvedli hitro. To leto se bo, če se ne motim, uvedel vojaški rok v trajanju 75 dni," je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug povedal za televizijo TV Prva.

Minister za obrambo Bratislav Gašić je pred tem v začetku meseca za državno radiotelevizijo RTS dejal, da so v zadnjem letu intenzivno delali na ustvarjanju pogojev za ponovno uvedbo obveznega služenja vojaškega rok in da so letos v ta namen obnovili že več kot 125 objektov.