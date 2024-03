V Srbiji naj bi prijeli v Sloveniji obtoženega člana Kavaškega klana

Kurir je poročal, da so omenjene prijeli na podlagi naloga srbskega tožilstva za organizirani kriminal zaradi utemeljenega suma nezakonite proizvodnje in trgovine z mamili.

Sedaj jih bodo na tožilstvu zaslišali, nato pa odločili o sprožitvi preiskovalnega postopka.

S tožilstva za organizirani kriminal so še sporočili, da je ta organizirana kriminalna skupina od lanskega aprila pretihotapila okoli 70 kilogramov kokaina iz Španije, Nizozemske in Belgije za prodajo v Srbiji in državah zahodne Evrope. Dodali so, da je imela skupina še štiri člane, srbske državljane, ki so že v priporu v Srbiji, Nemčiji in Franciji.