V Srbiji napovedani novi protesti. Kritike do Jankovićeve podpore Vučiću

Študenti v Srbiji po torkovih odstopih srbskega premierja Vučevića in novosadskega župana Đurića ter pozivih na dialog predsednika Vučića nadaljujejo proteste. Študenti tako še naprej terjajo odgovornost zaradi tragedije v Novem Sadu, za četrtek pa so napovedali dvodnevni protestni shod od Beograda do Novega Sada. V Sloveniji pa odmevajo izjave ljubljanskega župana v podporo srbskim politikom. "Janković, imel si eno samo nalogo," mu sporočajo kritiki.

FOTO: AP

FOTO: AP

FOTO: AP

FOTO: AP

FOTO: AP







Študentski protesti v Srbiji

"Naše zahteve niso v celoti izpolnjene. Želimo, da vidimo vse odgovorne za rešetkami. Do takrat bomo nadaljevali z zasedbami fakultet in ostali na ulicah," je za srbsko televizijo N1 v torek zvečer dejal eden od študentov, ki na protestih in zasedbah fakultet nimajo formalnih voditeljev. Študentski protesti v Srbiji so se začeli po novembrskem smrtonosnem zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, razmere pa so se zaostrile po torkovem nočnem napadu na skupino študentov v Novem Sadu. V njem je bilo huje poškodovano dekle, dva od napadalcev pa sta po navedbah študentov prišla iz prostorov vladajoče Srbske napredne stranke (SNS). V povezavi z napadom je policija v ponedeljek pridržala štiri osumljence. Že pred tem sta s položaja odstopila srbski premier Miloš Vučević in novosadski župan Milan Đurić, predsednik Aleksandar Vučić pa je po izredni seji vlade zvečer sporočil, da se bodo v naslednjih desetih dneh odločili, ali bodo sestavili novo vlado ali razpisali predčasne volitve.

Ljubljanski župan Janković: Šele ko ga ne bo, bodo Srbi dojeli, kaj so imeli Na dogajanje v Srbiji se je že v torek odzval tudi ljubljanski župan Zoran Janković. Izrazil je obžalovanje nad odstopom Vučevića, za katerega je dejal, da je tako kot Vučić njegov dober prijatelj. Hkrati je odločitev srbskega premierja označil za pogumno potezo. Kot je še dejal, je trenutna situacija v Srbiji zanj težko razumljiva, rekoč da imajo vsi pravico do protesta, če ta ni nasilen. Obsodil je vsako obliko nasilja, tudi proti protestnikom. Ti bodo morali po njegovi oceni nekoga postaviti na čelo gibanja in oblikovati program, ne le pozivati k odstopu Vučića, ter se preizkusiti na volitvah. Sam si želi, da se stanje v državi uredi, da strani sedeta za mizo in se pogovorita ter da se študenti in dijaki vrnejo v šole. Janković se je sicer pred dvema tednoma mudil na obisku pri Vučiću, slednji pa je srečanje ovekovečil tudi na Instagramu.

Na Inštitutu 8. marec pa so kritizirali Jankovićev odgovor na vprašanje, kaj bi svetoval prijatelju Vučiću. Janković je namreč dejal: "Jaz nikomur ne svetujem. Ne vem, kako se bo odločil. Šele ko oziroma če ga ne bo, bodo Srbi dojeli, kaj so imeli. Mislim, da bi bilo slabo, če bi odstopil. To bi bilo slabo za Srbijo in slabo za Evropo. Srbija je pravkar na poti v Evropsko unijo." Iz Inštituta 8. marec pa so ljubljanskemu županu v odgovorili z angleško frazo "Janković, you had one job", ki bi jo lahko prevedli kot "Janković, imel si eno samo nalogo". Napovedali nov protestni shod od Beograda do Novega Sada Vučićeva napoved razmer ni umirila, saj so se protesti po državi nadaljevali tudi po njegovem nagovoru in ponedeljkovem pozivu k dialogu. Obenem so študenti za četrtek napovedali nov množični protest. Na družbenem omrežju Instagram so ponoči objavili poziv na velik protestni shod. Dvodnevni shod, dolg 90 kilometrov, se bo začel pred beograjsko fakulteto za dramske umetnosti, kjer so neznanci 22. novembra napadli študente in profesorje, ki so se spominjali preminulih v padcu nadstreška. Končal se bo na železniški postaji v Novem Sadu, kjer bodo v soboto z blokado treh mostov obeležili tri mesece od tragedije, v kateri je življenje izgubilo 15 ljudi.