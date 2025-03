V Srbiji našli dvoletnico, junaka akcije: psička Mala in reševalec Dejan

"Vso noč smo iskali po terenu in danes zjutraj, ko smo preiskali še zadnjo cono, je naš reševalni pes naletel na dekle. Deklica je v redu, najdena je podhlajena, ostalo prepuščamo zdravnikom, da ugotovijo, kaj in kako naprej," so za portal Telegraf dejali iz Gorske reševalne službe Srbije.

Srbski podpredsednik vlade in minister za notranje zadeve Ivica Dačić je potrdil, da so deklico, pogrešano od včeraj popoldne, našli pri zavesti in odzivno ter da so jo prepeljali na pregled v bolnišnico. "To je vsekakor srečen epilog iskanja. Ugotovili bodo vse okoliščine, najpomembneje pa je, da je Dunja živa in da se bo vrnila k družini," dodaja Dačić.