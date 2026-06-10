V Srbiji nove aretacije policistov zaradi povezav s kriminalnim podzemljem

Nekdanjega načelnika beograjske policije Veselina Milića so aretirali 15. maja zaradi suma več kaznivih dejanj v povezavi z umorom domnevnega člana srbskega kriminalnega podzemlja.
Sprva so preiskovalci sumili, da je bil navzoč pri zločinu in da je s tremi policisti iz svojega varovanja sodeloval pri prikrivanju sledi, v torek pa je tožilstvo zavrglo del očitkov iz kazenske ovadbe proti njemu. Preiskava je po navedbah tožilstva pokazala, da ni dokazov, da je Milić po umoru pomagal storilcu, obstajajo pa dokazi, da je za umor vedel in ga kot uradna oseba ni prijavil.
Višje državno tožilstvo pa je danes sporočilo, da so aretirali štiri pripadnike intervencijske enote 92, ker naj bi novembra lani preprečili kazenski pregon domnevnega pripadnika beograjskega kriminalnega podzemlja Saša Vukovića po streljanju v eni od beograjskih restavracij.
Med današnjimi aretiranimi sta poveljnik intervencijske enote in njegov namestnik ter še dva pripadnika enote. Osumljeni so trgovanja z vplivom v sostorilstvu in zlorabe uradnega položaja. Direktor restavracije, v kateri se je zgodil incident, je osumljen, da ni prijavil kaznivega dejanja in da je pomagal storilcu.
Vuković velja tudi za glavnega osumljenca za umor Aleksandra Nešovića 12. maja, zaradi katerega je izbruhnila afera o povezavah med policijo in kriminalnim podzemljem. Čeprav današnje aretacije niso neposredno povezane s tem umorom, kažejo na njegove prejšnje povezave v policiji.
Milić je bil v preteklosti med drugim svetovalec srbskega predsednika Aleksandra Vučića za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Ta je po njegovi aretaciji napovedal sprejetje zakonov in sankcij proti policijskim in vojaškim uradnikom, ki ščitijo kriminalce.
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