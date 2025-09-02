Svetli način
Tujina

V Srbiji novi protestni shodi: policija udeležence razgnala s šok granatami

Beograd, 02. 09. 2025 08.02 | Posodobljeno pred 19 minutami

STA , N.L.
11

V več srbskih mestih so v ponedeljek zvečer potekali mirni protestni shodi v spomin na 16 smrtnih žrtev zrušenja nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu pred desetimi meseci. Policija je udeležence pohoda v Novem Sadu, ki so se napotili proti tamkajšnjemu študentskemu kampusu, razgnala s šok granatami.

V Beogradu je protest, ki so ga organizirali dijaki in študenti, potekal pod geslom Vsi smo pod nadstreškom. Shod, ki je potekal v tišini, je minil mirno, v nasprotju s pohodi sredi avgusta, ki so se sprevrgli v nasilje. Shod se je končal na trgu republike v središču Beograda s 16 minutami molka za 16 žrtev.

"Spominjamo se tragedije, zahtevamo odgovornost, borimo se za boljšo državo. Ne gledamo stran. Skupaj do konca," so organizatorji ponedeljkovih shodov napisali na družbenem omrežju Instagram.

Spominski pohodi so v ponedeljek potekali še v več drugih srbskih mestih, med drugim v Kragujevcu in Kikindi.

Razgnali so jih s šok granatami

V Novem Sadu so se študenti in drugi udeleženci shoda najprej zbrali na železniški postaji, kasneje pa se je več sto protestnikov napotilo proti tamkajšnjemu študentskemu kampusu. Policija jih je blizu fakultete za šport razgnala z gumijevkami in šok granatami. Po poročanju N1 protestniki niso napadli policistov.

Ponedeljkovi shodi so najnovejši v vrsti protestov zaradi padca nadstreška v Novem Sadu. Protestniki zahtevajo odgovornost in pravico za žrtve novosadske tragedije ter predčasne volitve, protesti pa so prerasli v izražanje jeze zaradi sistemske korupcije in represije, omejevanja svobode medijev in vladavine prava. V Srbiji pogosto vzporedno potekajo tudi provladni shodi, predsednik Aleksandar Vučić pa je študente večkrat pozval k dialogu.

srbija protesti novi sad študenti
Midelamodrugace
02. 09. 2025 08.22
Psiho še kar ne odstopa
ODGOVORI
0 0
biggbrader
02. 09. 2025 08.19
In Janković ga podpira ! Ja lepo no. Dober zgled imamo !
ODGOVORI
0 0
DirtySanchez
02. 09. 2025 08.18
+4
Srbi si vsaj upajo postaviti svoji vladi po robu, ne pa mi slovenci hlapci.
ODGOVORI
5 1
300 let do specialista
02. 09. 2025 08.18
+0
Lepo so jih kupili, da lahko eno leto ne delajo in ne študirajo, samo še popolni opranev lahko verjame v "miroljubno izražanje nestrinjanja".
ODGOVORI
1 1
Ici
02. 09. 2025 08.17
+0
Tole, kar se dogaja v Srbiji niso študentske demonstracije, ampak so zelo dobro organizirani dogodki, ki so financirani iz tujine. Proruska pravoslavna država v tem delu sveta močno moti Američane in NATO.
ODGOVORI
3 3
proofreader
02. 09. 2025 08.15
+4
Opozicija bi s podporo iz tujine rada prišla na oblast, ampak na volitvah ne dobijo dovolj glasov.
ODGOVORI
5 1
Vakalunga
02. 09. 2025 08.13
+7
Med Srbijo in Slovenijo je edina razlika, da imajo tam več lenuhov in propadlih študentov kot pri nas. Sploh pa propadlih, zakajenih zabuhlih in nadrotanih študentov katerim je zganjanje cirkusa edina diploma.
ODGOVORI
8 1
Observatore kita
02. 09. 2025 08.14
-4
Ne bluzi diktator Vučič naj razpiše poštene volitve pa da vidmo
ODGOVORI
1 5
Stauffenberg
02. 09. 2025 08.12
+3
Šok granatami? Kaj vse tu pišejo.
ODGOVORI
4 1
wsharky
02. 09. 2025 08.09
+3
navadni delomrzneži
ODGOVORI
8 5
Observatore kita
02. 09. 2025 08.15
-1
Kako u Čačku kako familija
ODGOVORI
1 2
