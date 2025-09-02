V Srbiji novi protestni shodi: policija udeležence razgnala s šok granatami

V Beogradu je protest, ki so ga organizirali dijaki in študenti, potekal pod geslom Vsi smo pod nadstreškom. Shod, ki je potekal v tišini, je minil mirno, v nasprotju s pohodi sredi avgusta, ki so se sprevrgli v nasilje. Shod se je končal na trgu republike v središču Beograda s 16 minutami molka za 16 žrtev.

"Spominjamo se tragedije, zahtevamo odgovornost, borimo se za boljšo državo. Ne gledamo stran. Skupaj do konca," so organizatorji ponedeljkovih shodov napisali na družbenem omrežju Instagram.

Spominski pohodi so v ponedeljek potekali še v več drugih srbskih mestih, med drugim v Kragujevcu in Kikindi.