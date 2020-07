V Srbiji od petka maske znova obvezne, v BiH 223 novih okužb

V Srbiji se zadnje tedne soočajo s porastom okužb in smrti zaradi covida-19. Razmere so še posebej zaskrbljujoče v prestolnici Beograd, kjer so zasedene vse kapacitete bolnišnic. Okužb so doslej potrdili 18.983, umrlo je 418 bolnikov. Več kot deset življenj dnevno covid-19 zahteva zadnjih osem dni.

Srbski krizni štab je po današnjem sestanku sporočil, da bo od petka po vsej državi znova obvezno nošenje zaščitnih mask v zaprtih prostorih, pa tudi na prostem, kjer ni mogoče ohranjati razdalje metra in pol, kot so vrste pred trgovinami, avtobusne postaje. Zaščitne maske sicer priporočajo na vseh javnih krajih na prostem.

V okviru okrepljenih prizadevanj za zajezitev virusa je pristojno srbsko ministrstvo danes v Beogradu podpisalo dogovor z EU in uradom ZN, v skladu s katerim bo Evropska unija financirala plače dodatnim 200 zdravstvenim delavcem, med katerimi bodo tudi zdravniki in medicinske sestre, ki bodo prihodnjih šest mesecev v prvih vrstah sodelovali v boju proti virusu v Srbiji. Vodja delegacije EU v Srbiji Sem Fabrizi je ob tem poudaril, da se je EU za ta neobičajen korak odločila zaradi vse večjega števila obolelih in mrtvih zaradi covida-19.

Večje število okužb tudi v BiH

Večje število okužb v zadnjih tednih beležijo tudi v sosednji Bosni in Hercegovini. V zadnjem dnevu so potrdili 223 novih okužb po opravljenih več kot 1500 testih. Največ, 137, so jih potrdili v Federaciji BiH. V Republiki srbski je umrl še en bolnik s covidom-19, Banjaluka pa je mesto, v katerem so potrdili največ okužb v zadnjem dnevu, 30.

V BiH od minulega tedna beležijo vsak dan trimestno število okuženih. Izjema je bil le 11. julij, ko so jih potrdili 90. V državi so doslej potrdili več kot 7000 okužb, umrlo je 232 ljudi.