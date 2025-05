V Srbiji po predčasni vrnitvi Vučića iz ZDA vse več ugibanj o razlogih

Mali je po vrnitvi v Srbijo za javno radiotelevizijo RTS dejal, da so se v ZDA pripravljali na neformalni pogovor Vučića in ameriškega predsednika Donalda Trumpa . Ta bi se moral zgoditi v petek v sklopu nacionalne republikanske konvencije, a se je Vučić "nenadoma začel počutiti slabo".

Aleksandar Vučić je konec tedna zaradi slabosti nepričakovano prekinil uradni obisk v ZDA in se vrnil v Srbijo, kjer so ga v soboto sprejeli v vojaški bolnišnici v Beogradu. Kot je pojasnil kardiolog, so ga sprejeli zaradi visokega krvnega tlaka, njegovo zdravstveno stanje pa je stabilno.

Ugibanja nekaterih predstavnikov opozicije in medijev, da je Vučić bolezen morda uprizoril, ker se ni srečal s Trumpom in da bi imel izgovor, da se ne udeleži parade ob dnevu zmage v Moskvi 9. maja, je Mali zavrnil.

Da je Vučić bolezen uprizoril, da mu ne bi bilo treba oditi v Moskvo, kot je napovedal, ne verjame niti srbski politični analitik Žarko Korać.

"Zanj je ta obisk izjemno pomemben zaradi njegovega izrazito proruskega volilnega telesa. Če ne bo šel, bo to zame znak, da ni dobro, in ne obratno, da si je vse to izmislil, da ne bi šel v Moskvo," je dejal nekdanji podpredsednik srbske vlade in univerzitetni profesor. Ne zdi se mu verjetno niti, da bi ga od tega odvrnilo sporočilo Bruslja, ki je voditelje članic EU in kandidatk posvaril pred udeležbo na paradi v Moskvi.

Najbolj verjetna razlaga za predčasno vrnitev Vučića iz ZDA se mu zdi, da se res ni počutil dobro ali pa da obisk ni bil uspešen. V obeh primerih vidi veliko neznank, tudi v zvezi z zdravstvenim stanjem Vučića.

Po pisanju srbskega portala Nova.rs, ki se sklicuje na vir, seznanjen z obiskom v ZDA, je Vučić odšel v ZDA v iskanju podpore, a se tam na koncu ni sestal z nobenim vidnim predstavnikom republikanske stranke. Borko Stefanović iz opozicijske Stranke svobode in pravice (SSP) pa je v soboto ocenil, da je Vučićevo "zasebno potovanje v Miami doživelo popoln fiasko" in da je bilo za let novega falcona porabljenih "več sto tisoč evrov".

Da Vučić, ki mu doma slabi vpliv, poskuša moč pokazati z domnevno podporo iz tujine, predvsem iz Evrope in ZDA, je prepričan tudi Korać. "Naredil je politično napako. Nihče ni vedel, kje je bil, kaj je počel, ne verjamejo mu, da je bil bolan. Vse skupaj mu je povzročilo samo škodo," je dejal in opozoril tudi na nejasen namen potovanja v ZDA.