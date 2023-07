V Srbiji po strelskih napadih predali več kot 100.000 kosov orožja

V Srbiji se je iztekel rok za predajo nezakonitega orožja brez posledic, ki ga je srbska vlada uvedla po majskih strelskih napadih, v katerih sta 13-letnik in 20-letnik ubila skupno 18 ljudi. V tem času so ljudje predali 108.883 kosov orožja in minsko-eksplozivnih sredstev, je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug sporočila policija.

Srbske oblasti si po strelskih napadih z različnimi ukrepi prizadevajo za drastično zmanjšanje orožja v državi, tako zakonitega kot nezakonitega. Od začetka akcije, v okviru katere so prebivalce pozvale, naj anonimno in brez posledic predajo nezakonito orožje, so zbrali 108.883 kosov orožja in minsko-eksplozivnih sredstev, je sporočila srbska policija.

icon-expand Skladišče orožja v Srbiji FOTO: Profimedia

"Od tega je 82.398 kosov orožja. To vključuje legalno in nelegalno orožje, ki je po smrti lastnika ostalo v družinskih gospodinjstvih, ter 26.485 kosov minsko-eksplozivnih sredstev," je povedala Bojana Otović Pjanović z Uprave srbske kriminalistične policije. Dodala je, da so prebivalci predali tudi več kot 4,2 milijona kosov streliva. Po njenih besedah je srbsko notranje ministrstvo (MUP) zadovoljno z rezultatom akcije. Pojasnila je, da bodo orožje pregledali, neuporabno uničili, določen del pa ga bodo uporabili za izdelavo orožja za srbsko vojsko in policijo. Te postopke bodo nadzorovale za ta namen oblikovane komisije. Kot je še dejala, so nekateri kosi predanega orožja še iz prve in druge svetovne vojne, navaja Tanjug.