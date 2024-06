V Srbiji po terorističnem napadu povišana stopnja varnostne ogroženosti

Ustreljen pripadnik žandarmerije je zunaj smrtne nevarnosti in bo kmalu izpuščen iz bolnišnice. Zgodaj zjutraj sta ga obiskala minister za notranje zadeve Ivica Dačić in izraelski veleposlanik v Srbiji Jahel Vilan, spremljal ju je tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić.

Dačić je dejal, da so ponoči opravili preiskave na več lokacijah po državi, zaslišali več deset oseb, pridržali so tudi dva osumljenca. Eden od njiju je bil v kontaktu z napadalcem in je policiji že od prej znan zaradi pozivov k terorizmu, drugi pa naj bi imel doma zastave Islamske države.

Predsednik vrhovnega sabora Islamske skupnosti Srbije (IZS) Muhamed Jusufspahić je sicer dejal, da se je napadalec le "predstavljal kot musliman". "To, kar je naredil ta človek, je čisti terorizem in popolnoma neislamsko dejanje," je bil jasen Jusufspahić. Poudaril je tudi, da napadalec ni bil član Islamske skupnosti, po nekaterih neuradnih informacijah pa naj bi obiskoval centre, ki so zunaj nadzora IZS. Islamska skupnost je novico o napadu sprejela z veliko zaskrbljenostjo. "Zločin, ki je bil storjen, je napad na državo in na vse nas."

Preiskava še ni končana, zato vse podrobnosti niso še povsem jasne. Napadalec je pred kratkim zamenjal vero, iz pravoslavne je šel v islam, se preselil v Sandžak, in čeprav nobena vera ne zapoveduje takšnega ekstremizma, sam postal vahabit. A kot pravijo njegovi someščani, je bil kot otrok vedno tih, v poznejših letih pa je imel pogosto fanatične in ekstremistične komentarje na družbenih omrežjih, piše Telegraf.

"Pri eni osebi smo našli posnetek, kjer z nožem v roki prisega na Islamsko državo, in ko pogledamo, kaj je še drugega bilo v stanovanju, je videti, da so to ekstremisti," je poudaril Dačić. Vendar pa so bili ti osumljenci iz Novega Pazarja, in šele preiskave bodo pokazale, ali so dejansko povezani s tem terorističnim napadom. "Gre za ciljni teroristični napad, kdo vse pa je sodeloval, bomo še videli," je poudaril.

Kot je še dodal Dačić, je napadalec najprej odšel k sinagogi in zločin želel izvršiti že tam, a je bilo okoli preveč policije. V njegovi hiši so našli samostrel, ki naj bi ga kupil le dan pred napadom in zanj plačal 6900 dinarjev, kar je nekaj manj kot 60 evrov. Žena napadalca je le dva dneva pred napadom odšla iz države v Črno goro, srbske oblasti pa jo zdaj iščejo.

Po besedah Dačića je vahabitov na srbskem ozemlju vse več, središče njihovega delovanja pa naj bi bilo v Avstriji.