V Srbiji potrdili identiteto umorjenega moškega, šlo naj bi za Slovenca

Grozljiv zločin, ki se je zgodil leta 2019, je na dan prišel letos poleti, ko je srbska policija izkopala okostje moškega. Identifikacija je bila mogoča le s pomočjo analize DNK, vzorec pa so vzeli iz stegnenice.

Preiskavo vodi Višje državno tožilstvo v Somboru. Tam so za časnik Kurir potrdili, da so v zvezi s primerom zaslišali vse osumljence in uspeli ugotoviti identiteto žrtve. "Kakšni so nadaljnji koraki tožilstva, vam v tem trenutku ne moremo povedati," so zapisali.

"Po skoraj dveh mesecih je analiza bioloških sledi dokončno potrdila, da je žrtev državljan Slovenije, kar sta osumljenca navajala tudi v svojih izjavah," pa je za Kurir povedal neimenovani vir.

Srbski policisti so namreč v zvezi z umorom konec julija prijeli 45-letno uslužbenko mejne policije in njenega takratnega 36-letnega partnerja. 36-letnik je osumljen, da je leta 2019 s službeno pištolo svoje partnerke ubil žrtev, ona pa naj bi mu potem pomagala skriti truplo.