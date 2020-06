V Srbiji predstavili modernejšo različico jugoslovanskega tanka M-84

Srbski minister za obrambo Aleksandar Vulin in Načelnik Generalštaba Vojske Srbije generalMilan Mojsilović sta danes v Tehničnem remontnem zavodu Čačak predstavila modernizirano različico legendarnega tanka Jugoslovanske ljudske armade (JLA) M-84.

Nova različica tanka z oznako M-84 AS1 je po Vulinovih besedah "revolucionaren in ogromen korak" k modernizaciji srbske vojske. "Pred 36 leti smo začeli s posodobitvijo tega oklepnika, ki vse do zdaj ni bila končana," je poudaril srbski obrambni minister. Dodal je, da gre šele "za prvo fazo posodobitve" in da bodo s tem delom nadaljevali.

Zgodovina tanka M-84

Tank M-84 je bil glavni bojni tank JLA. Bil je ena najboljših licenčnih različic slavnega ruskega tanka T-72, saj je imel izboljšan oklep, optiko, nadzor ognja in motor. V JLA so pričeli uporabljati leta 1984, leto dni pozneje pa je v uporabo prišla tudi izboljšana različica tega tanka M-84A.

V poznih 80. letih je začela JLA razvijati lasten tank imenovan Vihor, vendar je projekt skupaj z Jugoslavijo propadel.

Zadnja verzija tega tanka je prišla v uporabo leta 2004. Izdelala jo je Srbija, pod oznako M-84AB1. Izboljšali so sistem za nadzor ognja, optiko, oklep in oborožitev. Tank je postal tako zelo podoben znanemu ruskemu tanku T-90S.

Med letoma 1990 in 1991 je Jugoslavija 150 teh tankov prodala Kuvajtu in zanje iztržila 500 milijonov ameriških dolarjev. V tistem času je bil to eden največjih dosežkov jugoslovanske vojaške industrije. Nadaljnje posle je preprečil propad skupne države.

Uporablja jih tudi Slovenska vojska

Kot lahko preberemo na spletni strani Vojaškega muzeja Slovenske vojske, so pomembno vlogo pri projektu izdelave bojnega tanka M-84 odigrala tudi številna slovenska podjetja, predvsem Železarni na Jesenicah in Ravnah.

Prvo bojno izkušnjo so tanki M-84 prestali med operacijo Puščavski vihar leta 1991, v krvavi vojni na Balkanu (1991-1995) pa so jih uporabljale vse med seboj vojskujoče se strani. M-84 se je uporabljal tudi med spopadi na Kosovu leta 1999, ter v Južni Srbiji med leti 2000 in 2001 .

V osamosvojitveni vojni za Slovenijo je JLA uporabila tanke M-84 pri zasedbi območja letališča Brnik, prvega dne vojne, pri poizkusu prodora proti Logatcu (2. 7. 1991) ter pri prodoru proti Krakovskem gozdu iz smeri Zagreba (Jastrebarsko), kjer je bila tankovska kolona pri Prilipah (3. 7. 1991) razbita, prodor pa ustavljen. Po osamosvojitvi je Teritorialna obramba (Slovenska vojska) od JLA prevzela 57 tankov M-84. "Danes predstavljajo udarno moč Slovenske vojske in 45. oklepnega bataljona (Pivka)," so še zapisali na spletni strani vojaškega muzeja.