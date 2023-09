V Srbiji pridržali 10 domnevnih pedofilov

Policija je med preiskavo stanovanj osumljencev ter računalnikov in računalniške opreme našla videoposnetke in fotografije, ki so nastali z izkoriščanjem mladoletnih oseb v pornografske namene, vsebine spolnega izkoriščanja otrok, starih od tri do 14 let, ter druge fotografije in videoposnetke eksplicitne zlorabe otrok v pornografske namene. Našli so tudi sporočila s spolnimi vsebinami, s katerimi so osumljenci spolno nadlegovali otroke in mladoletne osebe, so sporočili z ministrstva za notranje zadeve.

Deseterico pridržanih poleg pedofilije in posedovanja vsebin z otroško pornografijo sumijo, da so prek spleta prevzemali vsebine, ki so nastale z izkoriščanjem otrok v pornografske namene, ter jih shranjevali na računalnikih in delili naprej.

Sumijo jih tudi, da so prek družbenih omrežij Facebook in Instagram stopali v stik z mladoletniki, od katerih so nato dobivali vsebine z otroško pornografijo. Dogovarjali naj bi se tudi za srečanja z mladoletniki zaradi spolnega odnosa.

Za vseh 10 osumljencev so odredili pripor in bodo proti njim vložili kazenske ovadbe.

Akcija Armagedon je najdaljša policijska preiskava s ciljem iskanja spolnih predatorjev na spletu v Srbiji, poteka pa od leta 2010. Od njenega začetka do 14. avgusta letos so vložili 557 kazenskih ovadb proti 481 osebam zaradi 768 kaznivih dejanj, povezanih s spolno nedotakljivostjo mladoletnih oseb.