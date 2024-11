V Srbiji prijeli dvojnega morilca, tedne se je skrival v hribih in snegu

Podpredsednik srbske vlade in notranji minister Ivica Dačić je sporočil, da so Alija Balijagića prijeli okrog tretje ure zjutraj, poroča Net.hr, ki se sklicuje na srbski Telegraf. "Našli so ga v eni od hiš, v kateri je po naših informacijah občasno bival. Prijet je bil med spanjem in se ni upiral," je povedal.

Dodal je, da je imel pri sebi dve puški, lovsko ter predelano vojaško polavtomatsko "papovko". "Prijetje so pripadniki protiteroristične enote izvedli na nedostopnem terenu, kjer je bilo 40 centimetrov snega. Osebo so prepeljali v PU Prijepolje," je povedal minister.

Balijagića so iskali vse od oktobra, potem ko je v vasi Sokolac ubil svojega brata in sestro, potem ko je bil pred tem pri njima na kosilu.

Gre za starega znanca policije. Leta 2015 je bil obsojen zaradi posilstva starejše ženske, trdil pa je, da so mu zločin podtaknili, piše Net.hr. Seznam drugih kršitev zakona je dolg: vlomi, ropi in napadi, ki so bili najpogosteje usmerjeni proti starejšim osebam v Črni gori in Srbiji. V napadih je uporabljal strelno orožje. Zakonu se je uspešno izmikal zaradi težko dostopnega terena, na katerem se je zadrževal.

Povezujejo ga tudi z nerazrešenim umorom 17-letnice v Priboju. Zaradi pomanjkanja dokazov ni bil nikoli obsojen. Ena od prič je trdila, da ga je na večer umora videla krvavega, njegovi obrambi pa je uspelo na sodišču vzbuditi dvom v duševno stabilnost priče, še piše Net.hr.