V Srbiji prijeli nekdanjega gospodarskega ministra

Pripadniki službe za boj proti korupciji izvajajo tudi hišne preiskave. Po neuradnih informacijah RTS naj bi prijeli še več oseb, povezanih z Basto.

Rade Basta naj bi kot direktor podjetja Beogradske elektrane odobraval neupravičene donacije različnim športnim klubom, med drugim manjšim nogometnim in košarkarskim klubom ter konjeniškemu klubu.

Basta je Beogradske elektrane vodil od leta 2018 do imenovanja za ministra za gospodarstvo oktobra 2022. Leta 2023 ga je parlament razrešil s funkcije, potem ko je od vlade zahteval, naj se zaradi ruske agresije na Ukrajino izreče o uvedbi sankcij proti Rusiji.

Na ministrski položaj je prišel kot član stranke Enotna Srbija, ki je zaradi njegovih izjav o sankcijah prav tako zahtevala njegovo razrešitev z vseh strankarskih in javnih funkcij. Po razrešitvi je ustanovil gibanje Evropska pot.