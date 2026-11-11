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V Srbiji prijeli nekdanjega gospodarskega ministra

Beograd, 11. 11. 2026 11.37 pred 1 uro 1 min branja 16

Avtor:
STA
Srbski minister (X)

Po nalogu višjega državnega tožilstva v Beogradu so v Srbiji prijeli nekdanjega ministra za gospodarstvo Radeta Basto. Sumijo ga, da je kot direktor javnega komunalnega podjetja Beogradske elektrane z neupravičenimi donacijami športnim klubom podjetje oškodoval za več deset milijonov dinarjev.

Rade Basta naj bi kot direktor podjetja Beogradske elektrane odobraval neupravičene donacije različnim športnim klubom, med drugim manjšim nogometnim in košarkarskim klubom ter konjeniškemu klubu.

Pripadniki službe za boj proti korupciji izvajajo tudi hišne preiskave. Po neuradnih informacijah RTS naj bi prijeli še več oseb, povezanih z Basto.

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Basta je Beogradske elektrane vodil od leta 2018 do imenovanja za ministra za gospodarstvo oktobra 2022. Leta 2023 ga je parlament razrešil s funkcije, potem ko je od vlade zahteval, naj se zaradi ruske agresije na Ukrajino izreče o uvedbi sankcij proti Rusiji.

Na ministrski položaj je prišel kot član stranke Enotna Srbija, ki je zaradi njegovih izjav o sankcijah prav tako zahtevala njegovo razrešitev z vseh strankarskih in javnih funkcij. Po razrešitvi je ustanovil gibanje Evropska pot.

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Rade Basta srbija minister

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KOMENTARJI16

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biggbrader
11. 11. 2026 13.20
Mi imamo z Niko vse pod nadzorom. Še posebej lastne finance !
Odgovori
0 0
zims
11. 11. 2026 13.20
Počasi nas Srbija na kazenskem pravu prehiteva naš župan pa vse po starem z aferam in aneksi zmaguje sramotno za Slovenimo...
Odgovori
+1
1 0
Morgoth
11. 11. 2026 13.18
ŽupankoviĆ bo kmalu ostal brez prijateljev. 😂😂😂
Odgovori
+1
1 0
nagec123
11. 11. 2026 13.09
V Sloveniji tudi manjka ena študentska lista!
Odgovori
+4
4 0
mario7
11. 11. 2026 12.59
V Sloveniji bi morali pol vlade
Odgovori
+7
8 1
FreedomMan
11. 11. 2026 12.54
Bravo Srbija
Odgovori
+4
6 2
Kviz
11. 11. 2026 12.41
Po takem bi naš kandidat za župana že zdavnaj moral biti zaprt. Samo pri nas se to počne legalno pri njih se je pa pod mizo, rezultat pa enak. 10% provizije in stvar urejena.
Odgovori
+2
4 2
FreedomMan
11. 11. 2026 12.55
Kandidati za župane, množina! In skoraj tretjina politikov.
Odgovori
+5
5 0
Prelepa Soča
11. 11. 2026 12.41
In?
Odgovori
+4
5 1
bohinj je zakon
11. 11. 2026 12.32
80 čistilk je obtoženih, da uničujejo pomembna dokumenta. Tega niste objavili. Potrudite se. Tamo je še veliko sranja. Srečna Slovenija, da tukaj tega ni. Slovenija je Švica. Rekel JJ.
Odgovori
+3
5 2
bu?e24 1
11. 11. 2026 13.08
Po covidu je nijz tud use dokumente razrezau anje
Odgovori
+0
1 1
zaba67
11. 11. 2026 12.30
lustracija nasprotnikov, čudno, da se to ni naredilo leta 1991 po vseh republikah...
Odgovori
+8
8 0
B1964
11. 11. 2026 12.29
Tam se zdaj dela,še malo pa se bo začelo pri nas.
Odgovori
+3
7 4
Prelepa Soča
11. 11. 2026 12.37
B1964.. kje to pri vas? V Sloveniji je vse O. K, če komu, ki ni Slovenec, kaj ne ustreza... meje so odprte, samo izvolite.
Odgovori
+2
5 3
Roadkill
11. 11. 2026 12.25
haha priimek ima pravi
Odgovori
+0
1 1
wsharky
11. 11. 2026 12.22
tesen prijatelj Zorana Ljubljanskega
Odgovori
+6
7 1
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