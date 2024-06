Na tisoče ljudi protestiralo proti projektu pridobivanja litija v Srbiji

Predstavniki Srbske zveze ekoloških organizacij (SEOS) so na protestu znova zatrdili, da je projekt rudarjenja litija škodljiv za zdravje ljudi in okolje, proteste je podprlo tudi več opozicijskih strank in državljanskih gibanj.

Organizatorji so poudarili, da bodo blokirali železnico med Beogradom in Loznico, če ne bodo ugodili njihovi zahtevi po popolni zakonski prepovedi izkoriščanja litija in bora v Srbiji. Ob tem so bili kritični tudi do srbskih oblasti, ker da podjetju Rio Tinto niso jasno sporočile, da državljani Srbije nasprotujejo projektu rudarjenja litija. Protestniki so svoje nasprotovanje izražali s transparenti in vzkliki, med drugim so vzklikali tudi "Vučić lopov".