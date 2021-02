V Srbiji razbili kriminalno združbo, ki je 'ubijala, mučila in ugrabljala ljudi'

Vodja službe za boj proti organiziranemu kriminalu Ninoslav Cmolić je povedal, da je kriminala združba odgovorna za vrsto morda najhujših zločinov v zadnjih nekaj desetletjih.

Notranji ministerAleksandar Vulin je danes na izredni novinarski konferenci izpostavil, da je Srbija resna država in ne bo dovolila, da bi nastal "nek novi zemunski klan in da obstajajo organizirane kriminalne skupine, ki mislijo, da so močneje od države". Poudaril je, da gre za ljudi, ki so storili najhujše zločine, ki so ubijali, mučili in ugrabljali ljudi.

Policija je danes izvajala preiskave na več kot 30 lokacijah, beograjski mediji pa so poročali, da sta bila med drugim blokirana tudi stadiona Partizana in Crvene zvezde, kjer so pregledovali prostore navijaških skupin teh klubov, ki jih že leta povezujejo s kriminalom, tudi preprodajo mamil.

Regionalna televizija N1 poroča, da pomeni aretacija članov organizirane kriminalne skupine Veljka Belivuka prvi resen udarec organiziranemu kriminalu v Srbiji, odkar je na oblasti Srbska napredna stranka predsednika države Aleksandra Vučića. Skupino je mogoče primerjati z zemunskim klanom, enim od najvplivnejših klanov srbske mafije v začetku tisočletja, "saj so prav tako pripravljeni na vse".

Vučić je po aretacijah danes izrazil upanje, da bodo boj proti organiziranemu kriminalu nadaljevali. "To čaka tudi Niš in Vranje ter mnoga druga mesta, ne bodo se mogli skriti in pobegniti," je dejal. Povedal je tudi, da operacija ni povezana z afero prisluškovanja njemu.

Veljko Belivuk, ki je znan kot Velja Nevolja (Velja Težava), je ustanovitelj ene od zloglasnih navijaških skupin Partizana, ki naj bi imela povezave ne samo z zasebnimi varnostnimi službami, ampak tudi z visokimi predstavniki policije in politike. NovinarkaN1 Jelena Zorić je dejala, da so člani njegove huliganske skupine prek skritih računov na Instagramu in s transparenti na tribunah stadionov pošiljali grozilna sporočila policiji in predstavnikom države.

Ob Belivuku, ki je bil pred leti osumljen umora, povezave pa naj bi imel tudi s črnogorsko mafijo, so prijeli tudi drugega vodjo skupine Marka Miljkovića.