Izrazil je upanje, da bodo državljani imeli težko izbiro med odličnimi kandidati in njihovimi programi. "Vse državljane Srbije pozivam, naj 27. decembra ravnajo odgovorno in se odpravijo na volišča, da bo ljudska volja prinesla predsednika republike z močno legitimnostjo," je še poudaril.

"Gradnja demokratičnih institucij je naloga vseh nas, zlasti političnih akterjev in medijev. Dobri zakoni so obzidje naše družbe, informirani državljani pa pravi gospodarji politične skupnosti," je Čupić sporočil ob podpisu sklepa o razpisu predsedniških volitev, poroča srbska javna radiotelevizija RTS.

Čupić je z izvolitvijo na čelo parlamenta minuli teden prevzel tudi začasno opravljanje funkcije predsednika Srbije, ki jo je po Vučićevem odstopu opravljala tedanja predsednica narodne skupščine Ana Brnabić.

Vučić je septembra odstopil pred iztekom drugega predsedniškega mandata, ki bi se mu sicer iztekel maja naslednje leto, da bi lahko sodeloval na oktobrskih predčasnih parlamentarnih volitvah. Za nov predsedniški mandat se ne more več potegovati, saj je bil na ta položaj izvoljen že dvakrat, kar je največ, kar dopušča ustava.

Na parlamentarnih volitvah je slavila Študentska lista, ki ima v novem sklicu parlamenta 140 poslancev, Vučićeva Srbska napredna stranka (SNS) s partnerji ima 103 poslanske mandate, manjšinske stranke pa sedem.