V Srbiji se je na Donavi prevrnil čoln, pogrešajo šest migrantov

Osješko-baranjska policija je za medije povedala, da jim je srbska policija potrdila, da se je nesreča zgodila, natančneje, da se je čoln prevrnil na srbski strani Donave. Po besedah očividcev je bilo v čolnu od 10 do 15 migrantov, ki so skušali prečkati iz Srbije na Hrvaško.

Dva otroka in štiri odrasle osebe naj bi pogrešali, Blic piše,da se predvideva, da so utonili. Ostali migranti so priplavati na obalo, policija pa je začela z iskalno akcijo.