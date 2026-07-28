Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

V Srbiji se nadaljuje razprava o predlogu za nezaupnico vladi

Beograd, 28. 07. 2026 17.21 pred 12 dnevi 2 min branja 1

Avtor:
STA
Đuro Macut

Srbski parlament nadaljuje v ponedeljek začeto izredno sejo o predlogu opozicije za glasovanje o nezaupnici vladi. Razpravo je v ponedeljek zaznamovala skoraj štiriurna predstavitev predloga, ki jo je v imenu predlagateljev podal predsednik opozicijskega Narodnega gibanja Srbije Miroslav Aleksić.

Aleksić je nanizal številne kritike na delo vlade premierja Đura Macuta in posameznih ministrstev. Ministri so kritike zavrnili, Macut pa je dejal, da bodo o delu njegovega kabineta odločili državljani na volitvah in doseženi rezultati, ne pa objave na družbenih omrežjih in naslovnicah medijev, poroča srbski spletni portal N1.

Da bo opozicija s predlogom za nezaupnico vladi uspešna, je malo verjetno, ker imajo poslanci vladajoče Srbske napredne stranke (SNS) predsednika Aleksandra Vučića absolutno večino v narodni skupščini. Razpravo o nezaupnici bi skupščina morala opraviti že sredi aprila, a to takrat ni bilo mogoče zaradi nesklepčnosti.

SNS predsednika Aleksandra Vučića ima absolutno večino v narodni skupščini.
SNS predsednika Aleksandra Vučića ima absolutno večino v narodni skupščini.
FOTO: Profimedia

Spomeniku odvzeli status

Pobudo za izglasovanje nezaupnice vladi je že sredi februarja vložilo 62 opozicijskih poslancev zaradi odvzema statusa kulturnega spomenika kompleksu nekdanjega generalštaba v Beogradu, ki je bil poškodovan med Natovim bombardiranjem leta 1999, ter kazenskega postopka proti ministru za kulturo Nikoli Selakoviću.

Kompleksu nekdanjega generalštaba naj bi status spomenika domnevno odvzeli zato, da bi ga bilo mogoče porušiti. Podjetje Jareda Kushnerja, zeta ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je na tej lokaciji načrtovalo gradnjo hotelskega kompleksa, a je posel zaradi velikega nasprotovanja javnosti opustilo.

Vlado pod vodstvom premierja Đura Macuta, ki ga je predlagal predsednik Vučić, je srbski parlament sicer potrdil aprila lani.

Blokada mostov v Novem Sadu v sklopu študentskega protestnega gibanja.
Blokada mostov v Novem Sadu v sklopu študentskega protestnega gibanja.
FOTO: AP

Vučić ob tem že od lanskega leta obljublja predčasne parlamentarne volitve. Te zahteva študentsko protestno gibanje, ki je v Srbiji vzniknilo po zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu 1. novembra 2024, v katerem je umrlo 16 ljudi. Srbski predsednik je nato pred enim mesecem na shodu SNS v Beogradu napovedal tudi, da bo še nekaj tednov ostal na položaju, nato pa odstopil, a svoje napovedi za zdaj še ni uresničil.

srbija nezaupnica vlada vučić
24ur.com Kopač zavrača očitke
24ur.com Sobranje preložilo razpravo
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bronco60
28. 07. 2026 20.34
In kdo bo vodil Srbijo,če Vućić pade?? Ima opozicija lidera??
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Znate izbrati pravo meso?
Znate izbrati pravo meso?
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897