V Srbiji se nadaljuje razprava o predlogu za nezaupnico vladi

Aleksić je nanizal številne kritike na delo vlade premierja Đura Macuta in posameznih ministrstev. Ministri so kritike zavrnili, Macut pa je dejal, da bodo o delu njegovega kabineta odločili državljani na volitvah in doseženi rezultati, ne pa objave na družbenih omrežjih in naslovnicah medijev, poroča srbski spletni portal N1. Da bo opozicija s predlogom za nezaupnico vladi uspešna, je malo verjetno, ker imajo poslanci vladajoče Srbske napredne stranke (SNS) predsednika Aleksandra Vučića absolutno večino v narodni skupščini. Razpravo o nezaupnici bi skupščina morala opraviti že sredi aprila, a to takrat ni bilo mogoče zaradi nesklepčnosti.

SNS predsednika Aleksandra Vučića ima absolutno večino v narodni skupščini. FOTO: Profimedia

Spomeniku odvzeli status

Pobudo za izglasovanje nezaupnice vladi je že sredi februarja vložilo 62 opozicijskih poslancev zaradi odvzema statusa kulturnega spomenika kompleksu nekdanjega generalštaba v Beogradu, ki je bil poškodovan med Natovim bombardiranjem leta 1999, ter kazenskega postopka proti ministru za kulturo Nikoli Selakoviću. Kompleksu nekdanjega generalštaba naj bi status spomenika domnevno odvzeli zato, da bi ga bilo mogoče porušiti. Podjetje Jareda Kushnerja, zeta ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je na tej lokaciji načrtovalo gradnjo hotelskega kompleksa, a je posel zaradi velikega nasprotovanja javnosti opustilo. Vlado pod vodstvom premierja Đura Macuta, ki ga je predlagal predsednik Vučić, je srbski parlament sicer potrdil aprila lani.

Blokada mostov v Novem Sadu v sklopu študentskega protestnega gibanja. FOTO: AP