V Srbiji se nadaljujejo protesti in blokade fakultet, Vučić: Vseeno mi je

Študenti beograjskih fakultet za elektrotehniko, arhitekturo, strojništvo in pravo so se danes ob 11.52 s simbolično šestnajstminutno akcijo poklonili žrtvam zrušenja nadstreška, kot tudi sedemletnemu otroku, ki je bil ubit v petkovem napadu na osnovni šoli v zagrebškem naselju Prečko, poroča srbski portal televizije N1.

Protesti in zasedbe fakultet v Srbiji potekajo že od novembra. Delo je doslej ustavilo okoli 60 fakultet na univerzah v Beogradu, Novem Sadu, Nišu in Kragujevcu. Študenti oblastem na čelu s predsednikom Aleksandrom Vučićem sporočajo, da bodo nadaljevali aktivnosti, dokler ne bodo izpolnjene njihove zahteve.

Med temi so objava celotne dokumentacije o prenovi novosadske železniške postaje, zavrnitev obtožb zoper aretirane in pridržane študente med protesti po nesreči, vložitev kazenskih ovadb proti napadalcem na študente in profesorje fakultete za dramske umetnosti in 20-odstotno povečanje sredstev za visokošolske ustanove.

Vučić o protestih: V resnici mi je vseeno. Lahko počnejo, kar hočejo

Vučić je na današnji novinarski konferenci po poročanju francoske tiskovne agencije AFP izjavil, da pod pritiski ne bo popustil. "Naj bom z vami popolnoma iskren. V resnici mi je vseeno. Lahko počnejo, kar hočejo," je dejal in dodal, da se je v času svoje politične kariere naučil, da pod pritiski ne sme popustiti.

Na konferenci je sicer govoril zlasti o subvencijah in kreditih za stanovanja za mlade, kar so mnogi označili za manever, s katerim želi pomiriti protestnike. Sam to zanika, češ da se ničesar ne boji.