V Srbiji se nadaljujejo protesti, Rusi in Vučić omenjajo 'barvno revolucijo'

Srbski študentje in njihovi podporniki nadaljujejo proteste v Beogradu in drugod po državi, pri čemer ne gre za večje shode, kot denimo v soboto in nedeljo, temveč po poročanju srbskih medijev uporabljajo taktiko t. i. razpršenih blokad. Pri tem za kratek čas zaprejo križišča ali ceste in blokirajo promet na več mestih hkrati, po prihodu policije pa se razpršijo in premaknejo drugam.

"Razpršene blokade niso simbolični protest – to je resnična moč ljudstva. Ko so ključne ceste po vsej Srbiji blokirane, se koruptivni sistem ustavi," je ob tem sporočilo protestniško gibanje Kreni-Promeni.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić, ki se v Sevilli udeležuje konference Združenih narodov o razvojnem financiranju, je danes napovedal, da se bo vrnil v Beograd in zatrdil, da "pred nikomer ne beži". Pri tem je namenil nekaj ostrih besed protestnikom, njihovim podpornikom v opoziciji in medijem, ki so kritični do oblasti.

Protestnike je označil za huligane in teroriste ter dejal, da je "njihovo maltretiranje državljanov Srbije izraz besa in nemoči". Dodal je, da je država pri vzdrževanju javnega reda in miru opravila svoj posel, in da bo to počela še naprej, navaja srbska tiskovna agencija Tanjug.

V odziv na pozive k predčasnim volitvam pa je dejal, da bodo potekale takrat, ko jih bodo razpisali pristojni organi, ne pa "na poziv skupine huliganov".