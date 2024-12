V Srbiji študenti na protestih vztrajajo pri svojih zahtevah

Pred stavbo državnega tožilstva so generalni državni tožilki Zagorki Dolovac prebrali pismo s svojimi zahtevami. "Pozivamo vas, da odgovorno in strokovno pristopite k zahtevam študentov ter se pridružite našemu boju za boljšo in dostojnejšo Srbijo, tako da začnete uresničevati svoje ustavne in zakonske dolžnosti," je zapisano v pismu, povzema AFP.

V Srbiji protesti študentov in zasedbe fakultet potekajo vse od zrušenja nadstreška železniške postaje v Novem Sadu 1. novembra, oblasti pa obtožujejo korupcije in neustreznega nadzora.

Delo je doslej ustavilo okoli 60 fakultet na univerzah v Beogradu, Novem Sadu, Nišu in Kragujevcu. Študenti oblastem na čelu s predsednikom Aleksandrom Vučićem sporočajo, da bodo nadaljevali aktivnosti, dokler ne bodo izpolnjene njihove zahteve.

Med temi so objava celotne dokumentacije o prenovi novosadske železniške postaje, zavrnitev obtožb zoper aretirane in pridržane študente med protesti po nesreči, vložitev kazenskih ovadb proti napadalcem na študente in profesorje fakultete za dramske umetnosti ter 20-odstotno povečanje sredstev za visokošolske ustanove.