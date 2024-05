V Srbiji uradno odprli vetrno elektrarno, eno večjih slovenskih naložb v državi

Vetrni park z 22 vetrnicami s skupno močjo 105,6 megavata se razteza na površini 56 kvadratnih kilometrov v bližini kraja Golubovac, so sporočili iz Alfi Renewables. Letna proizvodnja vetrne elektrarne bo po napovedih dosegla 310 gigavatnih ur in naj bi zadostila potrebe okoli 75.000 gospodinjstev. V okviru projekta so izvajalci uredili tudi 30 kilometrov novih cest in 40 kilometrov daljnovodov ter novo razvodno transformatorsko postajo.

Projekt vetrne elektrarne je do konca 2021 razvijal Petrol, a nato iz njega izstopil. Vanj je namesto njega vstopila družba Alfi Renewables, za katero lastniško stojijo tudi nekdanji vodilni v Petrolu Tomaž Berločnik, Rok Vodnik in Janez Grošelj.