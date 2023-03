V Srbiji uspešno opravili prvo transplantacijo jajčnikov

"Vse je potekalo tako, kot smo predvideli. Transplantacijo smo opravili med dvema enojajčnima dvojčicama, od katerih je ena v zgodnjih 30. letih prezgodaj odšla v menopavzo in še ni imela otrok. Druga sestra že ima dva otroka in je zdaj en del jajčnikov dala sestri ter ji s tem vrnila hormonsko funkcijo, s katero bo lahko rodila otroka," je za srbske medije pojasnil ginekolog in strokovnjak za reproduktivno medicino prof. dr. Milan Milenković. Slednji predvideva, da bi ženska lahko zanosila že konec tega ali začetek prihodnjega leta.

"To je bila prva transplantacija jajčnikov v naši državi in prva transplantacija med enojajčnima dvojčicama, ki je bila opravljena izven meja Amerike. V ZDA so poseg med dvema enojajčnima dvojčicama opravili pri desetih pacientkah in vse so kasneje rodile. A v Evropi do sedaj takšnega posega še nismo opravili," je še pojasnil Milenković.

V Evropi so sicer v Avstriji, Nemčiji in Švici predhodno že opravili uspešne posege transplantacije jajčnikov, a še nikoli pri pacientkah, ki so bile enojajčne dvojčice.

Zdravnik je še dodal, da okrevanje pacientk poteka hitro in dobro.