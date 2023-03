V Srbiji v dveh požarih umrlo šest otrok, med njimi dva dojenčka

Požar v Stari Moravici je zajel tri sobe in hišo, lokalizirali pa so ga v slabih dvajsetih minutah. Odrejena je bila obdukcija umrlih otrok, poroča Telegraf . Več informacij o požaru za zdaj še ni znanih.

Starša sta po telesu dobila hude opekline. Mama je na opazovanju v bolnišnici v Novem Pazarju in je v razmeroma dobrem splošnem stanju. Ima opekline prve in druge stopnje, odstotek prizadetih površin je do 18 odstotkov.

Druga tragedija, v kateri so umrli štirje otroci, se je zgodila v nedeljo okoli 7. ure zjutraj v Novem Pazarju, ko je zagorelo v stanovanju. Umrli so šestmesečni dojenček, triletna dvojčka in petletni otrok.

Očeta so medtem premestili na kliniko za opekline Kliničnega centra Srbije, ker ima opekline na 50 odstotkih telesa. Zaužil je tudi velike količine ogljikovega monoksida, zato so ga morali zdravniki intubirati, njegovo življenje pa je ogroženo.

Oče naj bi tako hude opekline dobil, ko je poskušal priti do ujetih otrok. Očividci so povedali, da so na terasi videli moškega, ki je gorel in klical na pomoč. Kot kaže, je skušal odpreti vrata terase, da bi prišel do svojih otrok, a ga mu ni uspelo, saj ga je prej zajel ogenj in je bil prisiljen skočiti s terase.

Ko so prišli v stanovanje so našli štiri otroke, ki so jih prepeljali v najbližjo bolnišnico. Po besedah zdravnikov je bil eden od otrok ob sprejemu še živ, a je kljub njihovemu trudu kmalu umrl. Opekline je imel po obrazu in rokah, zdravniki pa so ga skušali oživljati.

Kot kaže, moški potrebuje transfuzijo krvi in presaditev kože, oglasil pa se je tudi njegov brat, ki išče darovalce, še poroča Telegraf.