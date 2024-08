V Srbiji za dva meseca pocenitev 700 izdelkov

Srbska vlada bo v okviru akcije 'Najboljša cena' znižala cene živilskih in gospodinjskih izdelkov. Akcijske cene bodo veljale od 1. septembra do 31. oktobra.

"Na seznamu je približno 700 različnih izdelkov, ki jih bo mogoče kupiti v več kot 2500 trgovinah in bodo posebej označeni," je dejal Vučević. Ocenil je, da bodo gospodinjstva mesečno prihranila od 8000 do 22.000 dinarjev oziroma od 68 do 188 evrov.

Piščančje meso se bo po Vučevićevih besedah pocenilo za 15,2 odstotka, svinjsko meso za 11,5 odstotka, ribe za 30,6 odstotka, jogurt za 16,8 odstotka, moka za 21,5 odstotka, beli krompir za 27,6 odstotka, jabolka za 28,9 odstotka, rdeča čebula za 26,6 odstotka, tunina za skoraj 50 odstotkov, instant kava za 32,5 odstotka, med pa za 22,8 odstotka.

Med gospodinjskimi izdelki in izdelki za osebno higieno je Vučević kot primer med drugim navedel za 34,8 odstotka nižjo ceno otroškega šampona, za 44,7 odstotka cenejši detergent za pranje perila, za 33,8 odstotka cenejšo pasto za zobe, za 50 odstotkov cenejše tekoče milo za roke, za 38,2 odstotka cenejši paket toaletnega papirja in za 28,6 odstotka cenejši paket plenic.

Vučević je še pojasnil, da so sklenili dogovor z devetimi največjimi trgovskimi verigami v državi. Zagotovil je, da bodo izdelki iz akcije vlade bistveno cenejši od tistih, ki jih trgovine prodajajo v svojih akcijah. Cene bodo po njegovih besedah nižje tudi od cen iz prejšnje vladne akcije 'Boljša cena'. Izdelki bodo označeni z oznako 'Najboljša cena'.