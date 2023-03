V Srbiji zahtevajo odstranitev več kot 300 Mladićevih grafitov

Mreža nevladnih organizacij je spomnila, da so komunalne službe v Srbiji dolžne s fasad očistiti slike Mladića in drugih vojnih zločincev, pa tudi vse druge grafite, ki pozivajo k sovraštvu, kot je črka Z, s katero se izraža podpora ruski invaziji na Ukrajino.

Poudarila je, da komunalne službe pri čiščenju javnih prostorov ne smejo biti selektivne, temveč morajo odstraniti vse neprimerne vsebine na podlagi prijav državljanov, poroča srbska tiskovna agencija Beta.

Po njihovih navedbah se od 308 grafitov in muralov, posvečenih Mladiću, več kot 250 nahaja na območju prestolnice Beograd.

To po njihovi oceni kaže na organiziran in množičen odgovor nasilniških skupin na njihovo zahtevo, da se odstrani Mladićev mural na vogalu Njegoševe ulice in ulice Alekse Nenadovića v Beogradu. Ta je bil od leta 2021 že večkrat prizorišče incidentov, ko so posamezniki, ki imajo Mladića za junaka, nasilno skušali nevladnikom preprečiti brisanje murala. Potem ko so ga nevladniki očistili ali prebarvali z belo barvo, pa so ga neznanci večkrat narisali nazaj.

Beograjske komunalne službe je mreža nevladnih organizacij zato danes pozvala, naj čiščenje grafitov, posvečenih Mladiću, v prestolnici simbolično začnejo prav s tem muralom.

Pojasnili so še, da so skupno 308 zahtev za odstranitev grafitov in muralov, posvečenih Mladiću, vložili na podlagi informacij več kot 120 državljanov iz vse Srbije, ki so jih zbrali med kampanjo z naslovom Da resnica več ne zamuja, ki so jo izvajali od septembra do decembra lani.

Izpostavili so še, da je na stotine grafitov in muralov, ki romantizirajo vojno ali vojne zločince, posledica večletnega poveličevanja vojnih zločincev v državnem vrhu.