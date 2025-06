V Srbiji zaradi napada na nasprotnika zasedb fakultet pridržali 18 ljudi

Na njih je mogoče videti večje število protestnikov, ki žvižgajo in vzklikajo pred kavarno v beograjskem študentskem naselju, v kateri sedi Pavlović s kolegi. Ko je Pavlović zapustil lokal, so vanj začeli metati pločevinke, prejel pa je tudi več udarcev.

Pavlovića je v četrtek sprejel srbski predsednik Aleksandar Vučić in na omrežju Instagram sporočil, da država ne bo več trpela nasilja. Izrazil je prepričanje, da bodo vsi, ki so sodelovali v napadu, odgovarjali pred roko pravice, študente, ki izvajajo zasedbe fakultet, pa je primerjal z nacisti.

Policija je poleg osumljencev za napad pridržala tudi dva človeka, ki sta v četrtek zvečer žalila uslužbence policije pred postajo v Novem Beogradu, kjer so študenti in drugi pozivali k izpustitvi domnevnih napadalcev. Protesti pred policijsko postajo se bodo po poročanju portala N1 Srbija nadaljevali tudi danes.

Študentski protesti in zasedbe fakultet so se začeli po padcu nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu novembra lani, ki je zahteval 16 življenj. Pozneje so prerasli v obsežne demonstracije in izražanje jeze zaradi sistemske korupcije in represije, omejevanja svobode medijev in vladavine prava.