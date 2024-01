V Srbiji zaradi širjenja panike kazensko ovadili amaterske vremenoslovce

Policija bo po pisanju Blica zaslišala amaterske meteorologe Ivana Ristića, Đorđeja Đurića in Marka Čubrila.

Diplomirani meteorolog in pripadnik ministrstva za obrambo je kazensko ovadbo proti njim po navedbah časnika vložil konec leta v Beogradu. V njej je zapisal, da se trojica ni šolala za meteorologe in da prek sredstev javnega obveščanja napovedujejo vreme, čeprav niso strokovnjaki, niti niso pooblaščeni za to, po zakonu o hidrometeorološki službi pa to sme početi samo republiški hidrometeorološki zavod.

Pritožnik trdi, da so "njihove napovedi netočne in pretirane z namenom pritegniti pozornost v časopisih in s tem pridobiti čim večji dobiček", kar naj bi "ustvarjalo in širilo paniko med državljani, širjenje panike po medijih pa je kaznivo dejanje".