V Srbiji se širijo ošpice, zdravnike skrbi september

Žarišče ošpic je Novi Pazar, kjer so v juliju zabeležili največ okužb – kar 92. Devet so jih potrdili v Beogradu in po enega v Tutinu, Ubu, Novem Sadu in Loznici. Zdravnikov te številke niso presenetile, saj je v tem mestu precepljenost otrok najnižja. Po podatkih srbskega Inštituta za javno zdravje je bilo leta 2022 s cepivom MMR, ki ščiti tudi pred ošpicami, v tem mestu cepljenih le 27,9 odstotka otrok. Tudi danes se razmere na tem področju niso bistveno spremenile. Po besedah direktorja Inštituta za varovanje zdravja Novi Pazar Šefadila Spahića se število pravočasno cepljenih otrok giblje med 30 in 60 odstotki, kar je daleč od želene pokritosti, ki je 95-odstotna in lahko zagotavlja dobro kolektivno imunost.

Ošpice

Cepivo MMR, ki ščiti pred tremi nalezljivimi boleznimi (ošpice, mumps in rdečke), otroci prvič prejmejo, ko dopolnijo eno leto, drugi odmerek pa pred vstopom v šolo, pri sedmih letih. V Novem Pazarju je bil v zadnjih nekaj letih cepljen le vsak tretji otrok, ustvaril pa se je ogromen "bazen" dovzetnih otrok. To pomeni, da lahko v mestu izbruhne epidemija, ki jo je težko ustaviti, saj gre za virus, ki se hitro in enostavno širi.

Virus ošpic je eden najbolj nalezljivih. Raziskave so pokazale, da če 10 ljudi biva v eni sobi in je izpostavljenih virusu, se jih devet okuži. Ošpice pa niso enake noricam. Prenašajo se veliko hitreje, lahko povzročijo resne zaplete v obliki pljučnice, vnetja možganskih ovojnic in celo smrti.

Spahić je za Euronews Srbija povedal, da so izbruh ošpic v Novem Pazarju zabeležili 7. maja 2024 in da imajo do danes več kot 140 prijavljenih primerov.

"Okoli 80 odstotkov primerov je serološko dokazanih. Dnevno registriramo enega do dva bolnika. Večinoma gre za otroke od šestega meseca do sedmega leta. Vsi otroci, ki so zboleli, imajo lažjo klinično sliko, bolnišničnih pacientov zaenkrat ni. Vsem tem primerom pa je skupno, da otroci niso bili cepljeni," je dejal. Po njegovih besedah so na inštitutu sprejeli vse potrebne ukrepe – pospešili so diagnostiko in prijave, z ministrstvom za zdravje in Unicefom pa so sprožili dodaten program za povečanje precepljenosti. "Zagnali smo program, kjer bomo sodelovali s starši, lokalno samoupravo in verskimi skupnostmi. Izobraževali bomo pediatre, predvsem tiste, ki so proti cepljenju," je dejal.

Cepljenje