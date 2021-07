V srbskem zaporu umrla paznik in zapornik

Člana varnostne službe so brez znakov življenja našli zgodaj zjutraj na njegovem delovnem mestu v pisarni. Zdravniki zaporniške bolnišnice so se takoj odzvali, poskušali z reanimacijo in z oživljanjem nadaljevali do prihoda reševalcev, a je bil njihov trud brez uspeha, so pojasnili na upravi za izvrševanje kazenskih sankcij.

V povsem drugem delu zapora, v celici, kjer so nastanjeni zaporniki, pa so okoli 7. ure zjutraj, brez znakov življenja, na postelji, našli zapornika. Zdravniki so takoj začeli z oživljanjem, poklicali rešilca, reševalci pa so nato nadaljevali z oživljanjem, ki pa ni bilo uspešno.

O dogodku so obvestili tožilstvo, policija pa bo začela s preiskavo, najverjetneje pa bodo naredili tudi obdukcijo, so sporočili z uprave za izvrševanje kazenskih sankcij.

Srbski Blic je neuradno izvedel, da naj bi bil vzrok smrti v obeh primerih zastoj srca.