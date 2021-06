V srbski tovarni v Čačku številne eksplozije

Župan Čačka Milan Todorović je dejal, da je v tretji izmeni delalo približno 60 delavcev in da so vse takoj evakuirali. Okoli 2.30 pa so evakuirali še štiri delavce, ki so se pred eksplozijami skrili v kletne prostore. Še sreča, da do eksplozij in požara ni prišlo v proizvodnih halah, je dodal Todorović.

Detonacije je bilo občasno slišati tudi okoli 5.30, vendar so bile veliko manj pogoste in manj intenzivne. Občane v bližini tovarne so evakuirali, nekateri so noč preživeli v kleti. Prebivalci pravijo, da so na avtomobilih vidne sledi eksplozije. Na nekaterih hišah so se tudi razbila okna.