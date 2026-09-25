Glasna eksplozija zrušila stavbo, rešili dve ženski

Kot so ugibali mediji, je najverjetneje krivo puščanje plina. Eksplozija je bila tako glasna, da so jo slišali po vsej grški prestolnici. Uradna preiskava sicer še poteka, poroča Euronews.

Gasilci so sporočili, da so iz stavbe v Plaki, eni najstarejših sosesk v Atenah, ki vsako leto privabi milijone turistov, rešili dve ženski. Obe ženski so prepeljali v bolnišnico.