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Glasna eksplozija zrušila stavbo, rešili dve ženski

Atene, 25. 09. 2026 09.52 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Eksplozija stavbe v Atenah

V središču Aten se je po eksploziji zrušila stavba, je sporočila grška reševalna služba. Lokalni mediji poročajo dveh poškodovanih osebah, ki so ju prepeljali v bolnišnico.

Kot so ugibali mediji, je najverjetneje krivo puščanje plina. Eksplozija je bila tako glasna, da so jo slišali po vsej grški prestolnici. Uradna preiskava sicer še poteka, poroča Euronews.

Gasilci so sporočili, da so iz stavbe v Plaki, eni najstarejših sosesk v Atenah, ki vsako leto privabi milijone turistov, rešili dve ženski. Obe ženski so prepeljali v bolnišnico.

Na kraju dogodka je zavladala velika zmeda, na območje pa je prihitela Policija in zaprla ulico, da bi zagotovila varnost prebivalcev. Po podatkih gasilske službe so bile poškodovane tudi stavbe v bližini kraja eksplozije na sosednji ulici.

Izbruhnil je požar, ki so ga gasilci pogasili. Trenutno pa pregledujejo uničeno stavbo ter ocenjujejo stanje okoliških objektov, da bi ugotovili, ali obstaja nevarnost nadaljnjih zrušitev.

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