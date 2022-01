V središču Aten v siloviti eksploziji poškodovane stavbe, ena oseba ranjena

V središču Aten je davi odjeknila silovita eksplozija, ki je povzročila veliko škodo na več poslovnih in stanovanjskih stavbah. En človek je bil glede na poročanje medijev huje poškodovan in so ga prepeljali v bolnišnico.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Eksplozija je odjeknila okrog 6.50 v prvem nadstropju poslopja, ki naj bi bilo prazno in v fazi prenove. Skoraj na vseh stavbah v neposredni bližini so uničena okna, na nekaterih tudi pročelja. Eksplozija se je zgodila okoli 200 metrov od antičnega Zevsovega templja, slišati pa naj bi jo bilo po vsem mestu. Po poročanju lokalnih medijev je bil en človek v eksploziji poškodovan, utrpel naj bi opekline, zdravi se v bolnišnici. Vzrok eksplozije še ugotavljajo, gasilci pa ocenjujejo, da jo je najverjetneje zakrivilo uhajanje plina.