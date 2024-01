V središču Dunaja veter dosegel 111 kilometrov na uro

Dunajski gasilci so bili popoldne aktivni na okoli 50 intervencijah. Skupno so jih na pomoč do zgodnjega popoldneva poklicali 180-krat. Večinoma je šlo za predmete in dele gradbenih konstrukcij, ki jih je odnašal veter, ter podrta drevesa. Več parkov v mestu so zaradi nevarnosti padcev vej in dreves zaprli, med drugim južne dele grajskega parka Schönbrunn.

Najmočnejše sunke vetra je avstrijska okoljska agencija sicer zabeležila na postaji Simmering s 134 kilometri na uro.