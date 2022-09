V središču Londona zabodli dva policista

Po incidentu, ki se je zgodil okoli 7. ure blizu trga Leicester Square in Piccadilly Circusa, so oba policista prepeljali v bolnišnico. V kakšnem zdravstvenem stanju sta, zaenkrat ni znano, njuno življenje pa naj ne bi bilo ogroženo.

V incidentu so po navedbah Scotland Yarda sicer uporabili tudi električni paralizator, eno osebo pa so zaradi suma povzročitve hudih telesnih poškodb in napada na uslužbenca, ki je posredoval v incidentu, aretirali.

BBC še povzema navedbe nekega očividca, da naj bi policista posredovala v poskusu ropa trgovine, nakar ju je ropar, ki je skušal zbežati, zabodel z nožem.