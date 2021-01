V središču Madrida odjeknila silovita eksplozija, najmanj dva mrtva

V Madridu je okoli 15. ure odjeknila silovita eksplozija, ki je popolnoma uničila del šestnadstropne stanovanjske stavbe na ulici Toledo.

Tuji mediji poročajo o več mrtvih, Sky news in CNN navajata najmanj dve smrtni žrtvi. Nekateri španski mediji so sprva citirali oblasti, ki so zatrjevale, da poročil o morebitnih žrtvah ni. Je pa župan Madrida José Luis Martínez-Almeida Navasqüés nato potrdil, da sta umrli najmanj dve osebi. Reševalci pa so nato sporočili, da je še najmanj oseb oseb poškodovanih, od tega ena huje.

Vzrok eksplozije še ni znan, neuradno pa se omenja plin. Po eksploziji je nato še zagorelo.

Na prizorišče v središču španske prestolnice so pohiteli reševalci, gasilci in policisti. Španski mediji poročajo, da so evakuirali prebivalce bližnjih stavb. V bližini sta tudi dom starejših in šola, slednja naj ne bi bila poškodovana.