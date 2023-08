V središču Moskve dron zadel nebotičnik

V sredo zgodaj zjutraj se je v središču prestolnice zaslišala močna eksplozija, je poročala ruska tiskovna agencija RIA. "Ob približno tretji uri po moskovskem času se je slišal glasen zvok, malo kasneje pa se je iz zgradb prikazal dim."

Moskovski župan Sergej Sobjanin je potrdil, da je dron zadel stavbo, ki je še v gradnji. "Ponoči so zračne obrambne sile preprečile še en poskus kijevskega režima, da izvede teroristični napad s tremi brezpilotnimi letalniki na mesto Moskva," je medtem sporočilo ministrstvo za obrambo. Kot so navedli, so dron zaznali in ustavili sistemi za elektronsko bojevanje, letalnik pa je nato izgubil nadzor in zadel zgradbo.